NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne attestierte dem Konsumgüterhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes Wachstum. Allerdings wiesen rückläufige Volumina darauf hin, dass die Düsseldorfer noch ein gutes Stück Weg vor sich hätten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 07:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 07:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

