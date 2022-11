Der neue Abzweigsteckverbinder für Solaranlagen des Schweizer Unternehmens hat eine Nenngleichspannung von 1500 Volt. Er ist sowohl UL- als auch IEC-zertifiziert.von pv magazine International Stäubli hat sein Portfolio an Photovoltaik-Steckverbindern um einen neuen Abzweigsteckverbinder erweitert. "Da es sich um den weltweit ersten DC-Abzweigsteckverbinder mit einer Nennspannung von 1500 Volt handelt, können Kunden das gleiche Produkt für UL- und IEC-Märkte verwenden", so das Schweizer Unternehmen in einer Mitteilung. Der Steckverbinder hat demnach eine Bemessungsstoßspannung von 16 Kilovolt und ...

