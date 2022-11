Die derzeitigen Finanzströme reichen nicht aus, um bis 2050 eine emissionsfreie und widerstandsfähige Wirtschaft zu erreichen (UNFCCC, 2021). DECARD und Africa Investor gehen eine Partnerschaften ein, um Klimakapital zu mobilisieren, einzusetzen und zu beschleunigen. Auf der COP27 wollen sie dazu beitragen, die Lücke in der Klimafinanzierung zu schließen und Scope-3-Emissionen anzugehen, indem sie Investitionen in bankfähige naturbasierte Projekte in großem Maßstab lenken.

Climate Capital Technologies, eine neue Partnerschaft zwischen DECARD und Africa Investor, hat zum Ziel, tragfähige Geschäftsmodelle zu schaffen, um Investitionen in naturbasierte und nachhaltige Projekte zu mobilisieren und vor allem einzusetzen. Die Fähigkeit von Africa Investor, Projekte zu identifizieren und zu prüfen, in Verbindung mit der Expertise von DECARD im Bereich Web3-Infrastruktur und gemeinschaftsorientierter wirtschaftlicher Governance, wird robuste Investitionen und Kapitalerleichterungen für ESG-Projekte in großem Umfang ermöglichen.

Ziel ist der Aufbau einer neuartigen dezentralen Wirtschaftsinfrastruktur, die die Web3-Technologie nutzt, um Scope-3-Emissionen in den Wertschöpfungsketten genau zu ermitteln und den Kapitalfluss in Netto-Null-Projekte zu beschleunigen, die Infrastruktur zu dekarbonisieren und nachhaltige Lösungen zu verbreiten.

Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen in naher Zukunft öffentliche und private Investitionen in erheblichem Umfang und Qualität getätigt werden. Heute verursachen schwerfällige Lieferketten, hohe Transaktionsgebühren und indirekte Projektfinanzierung Engpässe bei der effektiven Finanzierung von Anpassungs- und Resilienzprojekten weltweit. Innovative Instrumente und Finanzmechanismen sind erforderlich, um den Zugang der Länder zur Klimafinanzierung zu verbessern und Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen zu fördern.

Die UN-Klimakonferenz COP27 findet vom 6. bis 18. November in Sharm el-Sheikh, Ägypten, statt. Abschwächung, Anpassung und Klimafinanzierung sind die drei wichtigsten Ziele, die in diesem Jahr gesetzt werden. Regierungen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Gruppen kommen zusammen, um die Umsetzung von Zusagen in Bezug auf Netto-Null-Verpflichtungen, Klimafinanzierung und Waldschutz zu verhandeln und zu planen.

Über

Africa Investor (AI), eine institutionelle Investment-Holding-Plattform, ist ein Hauptinvestor in strategische Infrastrukturanlagen in Afrika und ein Berater für institutionelle Anleger in aller Welt. AI verbindet Kapitalpools von Staats- und Pensionsfonds, Family Offices und langfristigen Anlegern mit geprüften Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity und Technologie.

DECARD ist ein führendes Web3-Technologie- und Bankunternehmen mit bahnbrechendem Know-how in den Bereichen skalierbare DLT-Lösungen, Finanzinstrumente und Produktinnovation, Governance sowie verteilte Produkte und Dienstleistungen.

