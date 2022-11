Transaktion vergrößert Apteans globale Präsenz im Bereich Bekleidungssoftware

ALPHARETTA, Ga., Nov. 09, 2022, ein globaler Anbieter von unternehmenskritischen Softwarelösungen, gab heute die Übernahme der ImPuls AG bekannt, einem Anbieter von Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen für Marken und Hersteller von Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Textilien.



Das 1975 gegründete Unternehmen ImPuls AG aus Krefeld, setzt seine ERP-Systeme bei über 150 Mode- und Bekleidungsunternehmen ein, um geschäftskritische Aktivitäten wie Produktionsplanung, Terminierung, Warenfluss, Auftragsmanagement, Buchhaltung und Einzelhandelsunterstützung ideal miteinander zu verbinden. Die ImPuls-Produkte wurden speziell für die Mode- und Bekleidungsindustrie entwickelt und helfen Kunden, die Bestandsverwaltung zu vereinfachen und geschäftskritische Arbeitsabläufe zu optimieren. Die Lösungen erleichtern zudem den Zugang zu Echtzeitdaten, die Kunden benötigen, um ihre zentralen Prozesse besser zu steuern.

Diese Transaktion baut strategisch auf dem Engagement von Aptean auf, die Mode- und Bekleidungsindustrie mit einem etablierten und erfolgreichen Anbieter in der DACH-Region zu bedienen. Gemeinsam bieten ImPuls und Aptean jahrzehntelange Branchenkenntnis, technisches Fachwissen, einen lokalen Fokus und hochgradig maßgeschneiderte Lösungen. Hierdurch entsteht eine starke Partnerschaft, um den Mode- und Bekleidungsmarkt abzudecken.

"Aptean freut sich, seine ERP-Präsenz in der DACH-Region um Angebote für Bekleidungsunternehmen zu erweitern", so Bob Kocis, President, Americas and DACH, bei Aptean. "Das Expertenteam der ImPuls AG, welches sich auf Software für die Mode- und Lifestyle- Industrie spezialisiert hat, hat kreative Lösungen für die einzigartigen Anforderungen dieser Branche entwickelt, und wir freuen uns, sie bei Aptean begrüßen zu dürfen."

"Aptean teilt die gleichen Werte und langfristigen Ziele wie ImPuls und ich bin überzeugt, dass die Zukunft der ImPuls AG in guten Händen liegt", ergänzt Herbert Hoffmann, Gründer und ehemaliger Hauptaktionär.

"ImPuls und Aptean konzentrieren sich gemeinsam auf die Bereitstellung branchenspezifischer Softwarelösungen zur Unterstützung der Mode- und Bekleidungsindustrie", sagt Axel Domschke, Managing Director bei der ImPuls AG. "Als Teil der Aptean Gruppe können wir die globalen Vorteile digitaler Lösungen und Geschäftsprozesse nutzen, um unseren Kunden zu helfen, ihre Effizienz zu steigern und sich in der sich schnell verändernden Branche nachhaltig zu positionieren", ergänzt Constantin Schröder Managing Director bei der ImPuls AG.

Über ImPuls

ImPuls entwickelt ERP- und Warenwirtschaftslösungen, die auf die Mode- und Lifestyle-Branche zugeschnitten sind. Gegründet 1975, mit Hauptsitz in Krefeld, Deutschland, liefert ImPuls kreative Lösungen von "Sheep to Shop", unterstützt durch jahrzehntelanges Branchen-Know-how. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.impuls.de.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Die Produkte und Dienstleistungen von Aptean, die sowohl in der Cloud als auch On-premise eingesetzt werden können, sowie das unübertroffene Fachwissen helfen Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What's Next, Now zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns bedienten Märkte erfahren möchten, besuchen Sie www.aptean.com.

Aptean und Ready for What's Next, Now sind eingetragene Warenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

