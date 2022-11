Die am Mittwoch eröffnete AWS Europe (Zurich) Region besteht aus drei Verfügbarkeitszonen und ist die siebte Infrastrukturregion der Amazon-Tochter in Europa.Zürich - Die Cloud Computing-Plattform Amazon Web Services (AWS) wird um eine Infrastrukturregion in der Schweiz erweitert. Die am Mittwoch eröffnete AWS Europe (Zurich) Region besteht aus drei Verfügbarkeitszonen und ist die siebte Infrastrukturregion der Amazon-Tochter in Europa. Damit komme AWS Kunden entgegen, die gewisse Daten aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Schweiz speichern müssen...

Den vollständigen Artikel lesen ...