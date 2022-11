Nachlese Podcast Dienstag.: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3563/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/41 frage ich, ob Ihr alle wieder ein bissl Fomo habt und bringe einen Sager von Alois Wögerbauer aus der Vorwoche in neuem Blickwinkel . In der Vorwoche sagte er, dass die Amerikaner aktuell in Europa nicht präsent oder short sind. Hat sich das in der vergangenen Woche vielleicht ein bissl gedreht? Die Handelsvolumina steigen und charttechnische Ausbrüche (ATX, voestalpine) gibt es ebenfalls. Weiters: CTS Eventim steigt nach guten Zahlen, Kapsch TrafficCom (mit CTS auf ein Schiedsgericht in Deutschland wartend) hat nur hohe HandelsvoluminaErwähnt wird Alois Wögerbauer im Podcast "Bullen und Bären" ...

