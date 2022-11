Sharm El Sheikh, Ägypten (ots/PRNewswire) -Während die Staats- und Regierungschefs der Welt diese Woche in Sharm El Sheikh zur COP27 zusammenkommen, erneuern die Entwicklungsländer ihre Forderungen nach der Schaffung nachhaltiger Entwicklungspfade, um dringende Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben.Um dringende Maßnahmen zu ergreifen, hat die NDC-Partnerschaft heute einen thematischen Aufruf zur Unterstützung der Mitglieder der Entwicklungsländer an zwei miteinander verbundenen Fronten veröffentlicht: Vorbereitung, Aktualisierung und Verfeinerung der langfristigen Strategien für eine emissionsarme Entwicklung (LT-LEDS) und Verbesserung der Qualität und Erhöhung des Anspruchs ihrer national festgelegten Beiträge (NDCs).LT-LEDS sind leistungsstarke politische Instrumente für Länder, um systemische Veränderungen zu identifizieren und zu priorisieren. Sie bieten den Ländern die Möglichkeit, robuste langfristige Strategien zu entwickeln, die mit NDC-Prozessen verbunden sind und die wirtschaftliche Entwicklung mit Klimaschutzmaßnahmen verknüpfen.Um diese Übergänge durchführen zu können, müssen die Länder den Finanzbedarf ermitteln, die politischen Auswirkungen und die damit verbundenen Reformen verstehen und bewerten sowie Rahmenbedingungen für die Mobilisierung von Investitionen entwickeln. Als Reaktion auf die spezifischen Bedürfnisse der Länder wird die NDC-Partnerschaft umfassende und maßgeschneiderte Unterstützung anbieten, um eine klare und langfristige politische Richtung vorzugeben, die eine nachhaltige Entwicklung vorantreibt.Die NDC-Partnerschaft setzt diesen umfassenden Ansatz nun in die Tat um, indem sie gemeinsam mit dem UNFCCC (dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen) einen Versuch mit drei Ländern durchführt. Diese Länder - Jordanien, St. Vincent und Kambodscha - sollen dabei unterstützt werden, ihre LT-LEDS in Übereinstimmung mit den NDCs und mit Schwerpunkt auf den Transparenzrahmen zu entwickeln.Minister für Umwelt für Jordanien, Seine Exzellenz Dr. Al-Kharabsheh Saleh sagte: "Wir freuen uns, Teil des gemeinsamen Projekts der NDC-Partnerschaft und des UNFCCC zu sein, das sich mit dem thematischen Aufruf zu LT-LEDS und NDC befasst. Wir sind bestrebt, unsere Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen, indem wir die Verbindungen zwischen unserer Verpflichtung zur Transparenz, der Umsetzung der NDC und unserer langfristigen Planung für eine nachhaltige Entwicklung hervorheben."Pablo Vieira, Global Director der NDC-Partnerschaft, kommentierte: "Im Rahmen unseres thematischen Aufrufs fordert die NDC-Partnerschaft die Entwicklungsländer auf, die Entwicklung von LT-LEDS zu unterstützen. LT-LEDS sind leistungsstarke politische Mechanismen, die die zukünftige Entwicklung von Ländern effektiv mit dem Klima verbinden und die nationale Entwicklung in Richtung Widerstandsfähigkeit und Netto-Null-Emissionen bis etwa 2050 lenken. Die Länder haben durch ihre aktualisierten NDCs gezeigt, dass ihr Ehrgeiz und ihr Engagement für den Klimaschutz deutlich zugenommen haben. Indem sie ihre NDCs mit langfristigen Strategien abstimmen, können die Länder den Klimaschutz in ihre politische Ausrichtung integrieren und einen Rahmen schaffen, um wichtige Klimafinanzierung anzuziehen und zu mobilisieren."Weitere Informationen und die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://ndcpartnership.org/lt-leds-and-ndc-alignment-update-and-enhancement (https://protect-eu.mimecast.com/s/ChtVCW6RwC6WM0Gi60das?domain=ndcpartnership.org).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ndc-partnerschaft-unterstutzt-die-entwicklungslander-dabei-ihre-langfristige-entwicklung-mit-dem-klimaschutz-zu-vereinbaren-301672961.htmlPressekontakt:Saskia Vredenburch,+44 (0)207 457 2819,saskia.vredenburch@instinctif.comOriginal-Content von: NDC Partnership, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128661/5365680