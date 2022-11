Die Commerzbank hat eigentlich ganz gute Quartalszahlen vorgelegt. Trotz eines Gewinneinbruchs im dritten Quartal wegen der polnischen Tochter steuert die Großbank in diesem Jahr auf einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro zu. Am Finanzmarkt werden die Nachrichten zunächst positiv aufgenommen. Doch dann gerät der Kurs ins Rutschen.. In den ersten neun Monaten verdiente das Institut trotz hoher Belastungen in Polen unter dem Strich bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...