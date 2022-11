Das Berliner Startup Metacharge und der Schweizer Ladespezialist EVTEC haben am Standort der Drivery in Berlin Tempelhof den ersten Ladeservice aufgenommen, bei dem Gewerbetreibenden der Ladevorgang garantiert wird. Berliner Unternehmen sollen die Ladestationen zu festen Zeiten nutzen und das Laden so in ihre Abläufe integrieren können. Der Service richtet sich laut der Mitteilung an Berliner Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...