München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 9. November 2022 um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.9. November 202220:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Wahlen in den USA - Wohin steuert Amerika?Moderation: Ellen EhniDas Rennen bei den Midterm-Wahlen in den USA scheint knapper auszugehen, als erwartet. Der von Beobachtern vorhergesagte Durchmarsch der Republikaner zeichnet sich nicht ab. Der "Brennpunkt" fragt: Wieviel Spielraum bleibt US-Präsident Biden für seine Politik in den verbleibenden zwei Jahren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl? Was bedeutet das Wahlergebnis für eine mögliche Kandidatur Donald Trumps? Und auf was müssen sich Deutschland und Europa nach diesem Wahlkrimi in den USA einstellen?Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Redaktion: Juliane Fliegenschmidt, Marion Kerstholt, Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:WDR Kommunikation, Mail: kommunikation@wdr.de, Telefon: 0221/220-7100Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5365814