Meta entlässt über 11.000 Mitarbeiter

Der Mutterkonzern von Facebook leitete die bislang größte Entlassungswelle seiner Geschichte ein. Außerdem: Im heutigen Webinar stehen die Energiemärkte und die Preisbildung des Strompreises im Fokus.



Etwa 13 Prozent der Gesamtbelegschaft hat Mark Zuckerberg am Mittwoch aus der Beschäftigung bei Meta entlassen. Das ging aus einer Mitteilung des Konzerns am Mittwochmorgen hervor. Grund seien die im Umfeld der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Online-Booms irrtümlicherweise hochgeschraubten Investitionen. Man habe die Nachhaltigkeit der Online-Entwicklung unterschätzt, so Zuckerberg. Auch die schwächelnde Konjunktur und die wachsende Konkurrenz wirkten sich negativ aus. Auch operativ konnte die Facebook-Mutter nicht glänzen. Während der Gewinn im dritten Quartal um etwa 50 Prozent auf 4,4 Milliarden USD einbrach schrumpfte auch der Umsatz um 4 Prozent auf nun 27,71 Milliarden USD.





Turbulenzen an den Energiemärkten dominieren seit Monaten die Schlagzeilen. Regierungen weltweit verabschieden Entlastungspakete um die hohe Belastung durch die gestiegenen Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen abzufedern. Wie Anlegerinnen und Anleger von diesen Dynamiken profitieren können und was es dabei zu beachten gilt, diskutiert mit Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden HSBC-Webinar mit dem Titel "Strom, Gas & Co - Einblicke in die Energiemärkte" heute um 18:30 Uhr. Interessierte können sich unter folgendem Link die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

