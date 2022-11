IPOs:09.11.1999: Plaut: Plaut mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 81,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 10,60 Mio. Euro). Geburtstage:14.12.2000: TAG Immobilien AG: Jahrestag IPO (D, DE0008303504) 8000 Tage zum Kalender Extrema:09.11.2020: Top 1: DO&CO: 34.4262% - [Top 2: 21.02% (28.09.2001), Top 3: 18.16% (06.12.2010)] zum Kalender Negative Serie in Performance:09.11.2007: Österreichische Post: Schlechteste Performance Serie: -20.07% (7 Tage von Kurs 28.9 Euro auf 23.1 Euro, die Serie endete am 09.11.2007), ein Alpha von -14.95 zum ATX TR Bisher gab es an einem 9. November 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 09.11. beträgt 0,07%. Der beste 09.11. fand im Jahr 2020 mit 7,60% statt, der ...

