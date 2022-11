EQS-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Vertrag

adesso SE schließt Konsortialkreditvereinbarung mit LBBW über 130 Mio. EUR mit einer Option auf Erhöhung ab



09.11.2022 / 16:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



adesso SE schließt Konsortialkreditvereinbarung mit LBBW über 130 Mio. EUR mit einer Option auf Erhöhung ab Die adesso SE hat heute einen ESG-linked-Konsortialkreditvertrag mit einem Bankenkonsortium unter der Führung der LBBW Landesbank Baden-Württemberg abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst ein zugesagtes Volumen von insgesamt 130 Mio. EUR mit einer Option auf Erhöhung um bis zu 40 Mio. EUR. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, die zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden kann. Damit stärkt adesso die Finanzkraft des stark wachsenden Unternehmens und sorgt für eine verbreiterte und verlässliche Kapitalbasis. Insbesondere in einem Umfeld steigender Zinsen sichert sich adesso langfristig einen attraktiven Zinssatz für den Fremdkapitaleinsatz. Die abrufbaren Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Unterstützung der weiteren M&A-Strategie des Unternehmens. Mit diesem Schritt optimiert der Konzern den Finanzierungsspielraum und erhöht seine Planungssicherheit. Durch die Integration einer konditionsbeeinflussenden ESG-Komponente unterstreicht adesso das Bekenntnis zu seinen in der Nachhaltigkeitsstrategie definierten Unternehmenszielen.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de 09.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com