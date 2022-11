Der Social-Media-Gigant Meta befindet sich in seiner größten operativen Krise. Verantwortlich dafür sind nicht nur äußere Einflüsse wie das schwache Makroumfeld oder Konkurrenzdruck. Das Unternehmen hat auch handfeste Management-Fehler begangen und muss nun 13 Prozent der Belegschaft, also knapp 11.000 Mitarbeiter, entlassen. Dies teilte der Konzern-Chef Zuckerberg heute mit. Er verwies darauf, dass er den Online-Boom am Anfang der Corona-Pandemie überschätzt und daher die Investitionen hochgeschraubt ...

