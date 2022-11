DJ MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen - Meta mit Stellenabbau gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der jüngsten Gewinnserie nehmen Anleger in den USA am Mittwoch etwas Geld vom Tisch. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,7 Prozent. Der S&P-500 gibt um 0,8 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 1,0 Prozent. Erneut dürfte eine abwartende Haltung dominieren. Denn zum einen sind die am Dienstag bei der Zwischenwahl abgegebenen Stimmen noch nicht vollständig ausgezählt. Und zum anderen werden am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten aus dem Oktober veröffentlicht. Die Akteure hoffen auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks, was es der Fed ermöglichen würde, das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung zu drosseln.

Disney und News Corp nach Zahlenvorlage unter Druck

Am Mittwoch werden keine Konjunkturdaten von Rang veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Reihe von Unternehmenszahlen verarbeiten. Unter anderem hat Disney mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt, was die Aktie um 9 Prozent drückt. Der Kurs von News Corp bricht um 11 Prozent ein. Bei dem Medienkonzern, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, ging der Umsatz im Berichtsquartal leicht zurück, während der Nettogewinn um rund 80 Prozent schrumpfte, wobei besonders das Buchverlagsgeschäft schwächelte.

Leicht positiv werden die Geschäftszahlen der Capri Holding (+0,6%) aufgenommen. Der Luxusgüterkonzern, der unter seinem Dach die Marken Michael Kors, Versace und Jimmy Choo vereint, hat im zweiten Geschäftsquartal zwar weniger umgesetzt als erwartet und einen eher verhaltenen Ausblick gegeben. Der Gewinn übertraf jedoch die Erwartungen. Überdies hält Capri am Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 fest.

Meta Platforms gewinnen 5,5 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen bestätigt hat. Entsprechende Gerüchte waren schon zu Wochenbeginn umgegangen.

Der Dollar legt leicht zu; der Dollar-Index gewinnt 0,5 Prozent. Am US-Anleihemarkt steigen die Renditen. Beobachter verweisen auf die allmählich eintreffenden Ergebnisse der Zwischenwahl vom Vortag. Die Zusammensetzung des Senats sei noch ungewiss, aber eine knappe Mehrheit für die Republikaner im Repräsentantenhaus "würde das Ende der innenpolitischen Agenda von US-Präsident Joe Biden und potenzielle große Veränderungen in der Haushaltspolitik bedeuten", meint Andrew Hunter von Capital Economics.

Die Ölpreise geben nach, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag einen deutlichen Anstieg der US-Rohölvorräte vermeldet hat. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration im Handelsverauf.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.932,31 -0,7% -228,52 -9,4% S&P-500 3.797,05 -0,8% -31,06 -20,3% Nasdaq-Comp. 10.507,01 -1,0% -109,19 -32,8% Nasdaq-100 10.950,52 -1,0% -108,97 -32,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,68 +3,0 4,65 395,5 5 Jahre 4,32 +1,4 4,31 306,0 7 Jahre 4,25 +4,0 4,21 281,1 10 Jahre 4,16 +3,3 4,13 265,4 30 Jahre 4,31 +3,4 4,27 240,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0015 -0,6% 1,0069 1,0078 -11,9% EUR/JPY 146,63 -0,1% 146,71 146,60 +12,0% EUR/CHF 0,9863 -0,6% 0,9925 1,0154 -4,9% EUR/GBP 0,8795 +0,8% 0,8722 0,8711 +4,7% USD/JPY 146,40 +0,5% 145,70 145,48 +27,2% GBP/USD 1,1390 -1,4% 1,1545 1,1568 -15,8% USD/CNH (Offshore) 7,2540 +0,2% 7,2502 7,2217 +14,2% Bitcoin BTC/USD 17.413,06 -5,8% 18.295,52 20.055,82 -62,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,29 88,91 -1,8% -1,62 +25,0% Brent/ICE 94,14 95,36 -1,3% -1,22 +28,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 116,00 118,15 -1,8% -2,15 +80,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.710,70 1.713,05 -0,1% -2,35 -6,5% Silber (Spot) 21,33 21,38 -0,2% -0,04 -8,5% Platin (Spot) 991,45 1.003,85 -1,2% -12,40 +2,2% Kupfer-Future 3,70 3,68 +0,5% +0,02 -16,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

