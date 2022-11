Die Wirtschaftsweisen empfehlen eine Reichensteuer. Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, überracht diese Forderung. Gleichzeitig steht er einer neuen Gerechtigkeitsdebatte offen gegenüber. Mehr bei w:o TV!

Die Strom- und Gaspreisbremse haben riesige Löcher im Haushalt verursacht. Eine stärkere Belastung der Besserverdienenden ist eine Möglichkeit, die Defizite einzugrenzen.

Oft entscheide sich die Politk für den einfacheren Weg und gebe die Schuldenlast an die künftigen Generationen weiter, so Klude. Doch seiner Meinung nach ist der Vorschlag der Wirtschaftsweisen ernstzunehmen - schließlich gehe es hierbei auch um eine kapitalmarktrelevante Angelegenheit. Jetzt w:o TV einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion