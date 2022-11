In den Bereichen Sales Management und Immobiliengeschäft werden Stellen aufgebaut. In Verwaltungsfunktionen trennt sich MoneyPark von Mitarbeitenden.Zürich - MoneyPark, der unabhängige Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz will mittels eines gezielten Stellenumbaus die Basis für ein nachhaltiges Wachstum legen: In den Bereichen Sales Management und Immobiliengeschäft werden Stellen aufgebaut. In Verwaltungsfunktionen, die durch Übernahmen stark gewachsen sind, trennt sich MoneyPark von 12 Mitarbeitenden.

