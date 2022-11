Bei der internationalen Konferenz WorldPensionSummit in den Haag kamen Pensionsfonds und Anbieter von betrieblicher Altersvorsorge sowie zahlreiche PensionsexpertInnen aus der gesamten Welt zusammen. Vor Ort wurden dieses Jahr fünf Innovationen von einer renommierten internationalen Jury im Bereich der kapitalgedeckten Vorsorge ausgezeichnet. Unter den Preisträgern ist die VBV-Pensionskasse. Konkret gewann die VBV-Pensionskasse bei den P&I WorldPensionSummit Innovation Awards die Auszeichnung in der Kategorie "Investment" für "Climate Impact - Ausrichtung an SDG13". Dabei wurde die VBV-Veranlagungsstrategie zur Erreichung der Klimaziele für das gesamte Aktienportfolio im Wert von 3 Mrd. Euro und das Portfolio für ...

