DNA Script, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der enzymatischen DNA-Synthese (EDS) für DNA-on-Demand, hat sein Führungsteam mit Dr. Bruno Poddevin weiter verstärkt, der 30 Jahre Erfahrung in der Oligo-Herstellungsindustrie in die Funktion des Senior VP, Business and Corporate Development, einbringt.

In seiner neuen Position wird Poddevin die externen Kooperationen und Partnerschaften von DNA Script leiten und eine schnellere Integration von EDS in etablierte sowie innovative molekularbiologische und synthetische Biologieprozesse anstreben.

"DNA Script hat seit seiner Gründung vor 8 Jahren ein beträchtliches Wachstum erzielt, und wir befinden uns nun in der nächsten Phase, in der wir zum weltweit führenden Anbieter von EDS auf Abruf werden", sagte Thomas Ybert, Ph.D., CEO und Mitbegründer von DNA Script. "Die Geschäftsentwicklung ist ein starker Schwerpunkt und ein wichtiger Wachstumstreiber für unser Unternehmen, und Bruno bringt sowohl seine umfassende Erfahrung als auch sein etabliertes Netzwerk ein, um uns beim Ausbau unserer Marktpräsenz und der Umsetzung unserer globalen Entwicklungsstrategien zu unterstützen."

Poddevin hat seine berufliche Laufbahn in der Oligobranche verbracht und war in mehreren bahnbrechenden DNA-Syntheseunternehmen tätig, darunter Genset Oligos, Proligo, Sigma-Genosys, MWG Biotech und Operon Biotechnologies. In den letzten 15 Jahren initiierte und leitete er den Bereich Genomic Services von Eurofins, wo er dazu beitrug, DNA-basierte Technologien in Geschäftsanwendungen für eine breite Palette von Marktsegmenten wie Lebensmittel, Umwelt, Pharmatests und klinische Genetik sowie Agrar- und forensische Wissenschaften umzusetzen. Poddevin besitzt einen Master of Engineering und einen Doktortitel in Molekularbiologie.

"In weniger als 10 Jahren hat die EDS das Leistungsniveau erreicht, für das die chemische DNA-Synthese 50 Jahre brauchte. Mit jeder Iteration der Technologie wird die Leistung weiter verbessert. Es ist klar, dass diese Technologie Probleme lösen wird, die mit herkömmlichen DNA-Synthesemethoden nicht gelöst werden konnten, und neue Wege für die Verwendung von DNA in Anwendungen eröffnet, die bisher unzugänglich waren, und das alles auf umweltfreundlichere Weise", sagte Poddevin. "DNA Script ist führend bei dieser neuen Art der DNA-Herstellung, und ich freue mich sehr, in diesem jungen und dynamischen Team mitzuarbeiten und dazu beizutragen, diese nächste Generation der Oligosynthese auf breiter Basis verfügbar zu machen."

Poddevin stößt in einem Jahr zu DNA Script, in dem das Unternehmen ein immenses Wachstum in den Bereichen Einstellung, Finanzierung, Kommerzialisierung und Kooperationen verzeichnet hat. Anfang 2022 gab das Unternehmen eine Investitionsrunde der Serie C in Höhe von 200 Millionen US-Dollar bekannt. Es hat diese Dynamik mit einer Ausweitung seiner globalen Präsenz in der Region Asien-Pazifik und im Nahen Osten für den Verkauf, den Vertrieb und die Unterstützung ihrer Produkte durch Vertriebsvereinbarungen sowie mit der Einführung neuer Synthesekits, die längere Oligos und Modifikationen ermöglichen, fortgesetzt. Das Unternehmen kündigte die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der französischen Agentur für Verteidigungsinnovation in Verbindung mit der französischen Generaldirektion für Rüstung (DGA) an, um neue Krankheitserreger zu erkennen und zu diagnostizieren, sowie eine Partnerschaft mit Wellcome Leap, um die Entwicklung von Produkten auf RNA-Basis zu beschleunigen, einschließlich Impfstoffen auf der Basis von Boten-RNA. Erst kürzlich erhielt DNA Script bei der Zeremonie der französischen Future Unicorns 2022 die Grand Prize Trophy.

Über DNA Script

DNA Script wurde 2014 gegründet und ist ein zukunftsweisendes Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das eine neue, schnellere, leistungsfähigere und vielseitigere Methode zur Entwicklung und Herstellung von Nukleinsäuren entwickelt. Das Unternehmen hat mit der Enzymatischen DNA-Synthese (EDS) eine Alternative zur herkömmlichen DNA-Synthese entwickelt und diese Technologie mit dem ersten enzymatischen Syntheseinstrument, dem SYNTAX System, für Labore zugänglich gemacht. DNA Script bringt die DNA-Synthese zurück ins Labor und will die biowissenschaftliche Forschung durch eine innovative Technologie revolutionieren, die den Forschern eine noch nie dagewesene Kontrolle und Autonomie bietet. www.dnascript.com

