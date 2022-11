FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 23. November





DONNERSTAG, DEN 10. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN06:30 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen06:30 CHE: Züblin, Halbjahreszahlen (9.30 h Call)06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen07:00 CHE: Swiss Steel, Q3-Zahlen07:00 CHE: Vontobel, 9Monatszahlen und Investorentag07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 h Pressecall, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen07:00 DEU: Synlab, Q3-Zahlen07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen (detailliert)07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (detailliert)07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen07:00 DEU: HomeToGo, Q3-Zahlen07:00 DEU: Brenntag, Capital Markets Day mit neuen Mittelfristzielen und Strategie (9.00 h Pk) 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen07:10 DEU: Knaus-Tabbert, Q3-Zahlen07:15 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen07:25 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen07:30 DEU: New Work, Q3-Zahlen07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen (detailliert)07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen (10.00 h Pk) (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (11.00 h Call)07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen07:30 DEU: OHB, Q3-Zahlen07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen07:30 GBR: Zeal Network, Q3-Zahlen07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q4-Zahlen (11.00 h Call)07:30 NLD: Aegon, Q3-Zahlen07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen (12.00 Call Analysten) 07:35 DEU: Medios, Q3-Zahlen07:50 DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen (detailliert)08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen08:00 DEU: Westwing, Q3-Zahlen (10.00 h Call)08:00 DEU: Hawesko, Q3-Zahlen08:00 DEU: Va-Q-Tec, Q3-zahlen08:00 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen08:00 GBR: Haleon, Q3 Trading Statement08:15 FRA: Engie, Q3-Zahlen08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen09:00 FIN: Fortum, 9Monatszahlen10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen10:00 SWE: Volvo Cars, Capital Markets Day17:50 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Lanxess, Capital Market Day

DEU: KfW, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), 10/22 08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 09/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/22

14:30 USA: Realeinkommen 10/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH entscheidet: Welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben?, Karlsruhe

08:30 DEU: BGH entscheidet, ob Verbraucherschützer ohne konkret Betroffene Datenschutzverstöße vor Gericht bringen dürfen, Karlsruhe

09:00 DEU: BGH verhandelt zum Amazon-Partnerprogramm: Haftet die Plattform für sogenannte Affiliates?, Karlsruhe

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Online-Pk zu Weihnachtsgeschäft

11:00 DEU: Bankhaus Metzler, Pressegespräch von Metzler Private Banking: Investment-Strategie 2023, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Drogeriemarktkette dm (auch online), Karlsruhe

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

KHM: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Phnom Penh



FREITAG, DEN 11. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN06:55 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (detailliert)07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/2207:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen07:30 DEU: Jungheinrich, 9Monatszahlen07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen07:30 DEU: Aumann, 9Monatszahlen07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen09:00 DEU: EnBW, Q3-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/22 (endgültig)08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse), 09/22 08:00 DEU: Insolvenzen, August 2022 + Trendindikator für Oktober 2022 08:00 GBR: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)08:00 GBR: Industrieproduktion 09/2208:00 GBR: Handelsbilanz 09/2216:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig)SONSTIGE TERMINE09:00 DEU: BGH entscheidet zu Klagebefugnis von Eigentümergemeinschaften bei Mängeln, Karlsruhe

13:50 CHE: Konferenz "SNB and its Watchers" - Rede Thomas Jordan

18:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast bei der "Leipziger Volkszeitung" im Rahmen der Talkreihe "RND vor Ort", Leipzig

BEL: Treffen der für den Haushalt zuständigen EU-Minister, Brüssel

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

HINWEIS

USA: US-Anleihenmarkt geschlossen



MONTAG, DEN 14. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Vantage Towers, Halbjahreszahlen07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q3-Zahlen07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen07:05 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen07:30 DEU: Adesso, Q3-zahlen07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen07:55 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen09:05 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biotest, Q3-Zahlen

DEU: Dürr AG, Capital Market Days

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 11/22 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 10/22 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 11:00 EUR: Industrieproduktion 09/22



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Sondersitzung des Bundesrates zur Gaspreisbremse

DEU: dena-Energiewende-Kongress 2022 «Alles auf Ziel», Berlin

DEU: 25. «Euro Finance Week» u.a. mit KfW-Chef Stefan Wintels, Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp, DZ-Bank-Co-Chef Cornelius Riese, dem Chef der EZB-Bankenaufsicht Andrea Enria, Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling und Bafin-Chef Mark Branson, Frankfurt

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

SNG: Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Singapur (2. und letzter Tag). Unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



DIENSTAG, DEN 15. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen (detailliert)07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen07:00 DEU: Leonie, Q3-Zahlen07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (11.00 h Jahres-Pk)07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen (detailliert)07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen07:30 LUX: Corestate Capital, 9Monatszahlen07:45 DEU: Home24, Q3-Zahlen08:00 DEU: Cherry, Q3-Zahlen08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen08:00 GBR: BAE Systems, Q3-Zahlen08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 16.11.) in Wien

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/22

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/22

03:00 CHN: Investitionen bis 10/22

07:30 FRA: Ilo-Arbeitslosenquote Q3/22

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/22 (final)

11:00 DEU: ZEW-Index 11/11

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/22

11:00 EUR: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/22

14:30 USA: Empire-State-Index 11/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft: Dürfen Bausparkassen in der Sparphase Kontogebühren kassieren?, Karlsruhe

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen einen ehemaligen Verantwortlichen des insolventen Goldhändlers PIM

10:00 DEU: Jahrestagung 2022 der «Zukunftszentren» Innovative Kompetenzentwicklung im Betrieb, mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Berlin

10:00 DEU: Tag der Deutschen Wohnungswirtschaft des Bundesverbands deutscher Wohnungs. und Immobilienunternehmen (GdW)

12:00 DEU: Online-Präsentation der Studienergebnisse des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim

17:00 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei Bürgerdialog «Hin.Gehört.», Magdeburg

DEU: Electronica, München



DEU: Beginn der Messe «EuroTier» - Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung mit rund 1700 Aussteller aus 55 Ländern, Hannover

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

EUR: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel



MITTWOCH, DEN 16. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen07:00 DEU: Siemens Energy Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Compleo Charging, Q3-Zahlen07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen07:30 DEU: Exasol, 9Monatszahlen08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen09:30 CHE: Comet, Capital Markets Day10:30 CHE: Zurich Insurance, Investor Day14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q3-Zahlen22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert)22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen22:20 USA: Nvidia Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (final)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 10/22

15:15 USA: Industrieproduktion 10/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/22

16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 11/22

16:00 USA: Lagerbestände 09/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LBBW, Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2023, Frankfurt

14:00 DEU: BGH urteilt zu kombinierten Kauf- und Mietverträgen mit Verwertungsklausel für Kraftfahrzeuge

DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin



DEU: 16. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, Frankfurt/M.

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

IDN: Abschluss G20-Gipfel in Indonesien, Bali



DONNERSTAG, DEN 17. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q4-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

10:00 CHE: Swiss Re, Chief Economist Media Briefing 2022 12:00 DEU: MTU Aero Engines, Investor & Analyst Day

12:30 CHN: Alibaba Group, Q2-Zahlen

16:00 DEU: BASF, R&D Webcast

19:00 USA: General Motors, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PNE, Capital Markets Day

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q1-Zahlen

USA: Macy's, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 10/22

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 09/22 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/22

08:00 CHE: Handelsbilanz 10/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 09/22

11:00 EUR: Bauproduktion 09/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (final)

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 10/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Handelskongress 2022 u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner, Berlin

18:00 DEU: Online-Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung «Zeitenwende - Europas (neue) Rolle in der Welt», Schwerin

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will seinen mittelfristigen Finanzplan vorlegen, London

FREITAG, DEN 18. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN12:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung eines Spartenverkaufs

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sto, Q3-Zahlen

CHE: SGS, Investor Days (bis 19.11.), Istanbul



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 GBR: GfK Verbrauchervertrauen

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/22

08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/22

16:00 USA: Frühindikator 10/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland, Karlsruhe

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» mit Vorträgen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Frankfurt

10:30 DEU: Gasversorgung im Winter 2022/23: Online-Vorstellung von Szenarien des Gasspeicherverbandes Initiative Energien Speichern e.V. (INES)

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27) - Geplanter Abschluss, Scharm el Scheich

THA: Gipfeltreffen der Apec, Bangkok



MONTAG, DEN 21. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Interim Statement 10 Monate

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund 12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Enel, Capital Markets Day

FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

USA: Dell Technologies, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/22

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 10/22



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 18. Immobilientag der "Börsen Zeitung" u.a. mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud und Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären

DIENSTAG, DEN 22. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q4-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 09/22

10:00 POL: Industrieproduktion 10/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/22



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): «Märkte und Trends 2023» mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud

DEU: Wirtschaftsgipfel der «Süddeutschen Zeitung», Berlin + 10.45 Eröffnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz

+ am Abend: Rede Außenministerin Annalena Baerbock bei der «Nacht der Europäischen Wirtschaft» + weitere Gäste u.a.: Finanzminister Christian Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Gesundheistminister Karl Lauterbach sowie CDU Parteichef Friedrich Merz.

11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2022, Nürnberg



MITTWOCH, DEN 23. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 CHE: Credit Suisse, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 FIN: Fortum, außerordentliche Hauptversammlung

13:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q3-Zahlen

GBR: United Utilities, Q3-Zahlen

USA: Nasdaq, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: PMI Verareitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verareitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verareitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/22

10:30 GBR: PMI Verareitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verareitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/22

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 2.11.22



SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Pk Handelsverband Hessen zum Weihnachtsgeschäft und Jahr 2022, Frankfurt/M.

19.00 DEU: 87. Zeit Forum Wissenschaft «Virus X - Wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten sollten», u.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

MEX: Gipfeltreffen der Präsidenten der Pazifik-Allianz in Mexiko, Mexiko-Stadt

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi