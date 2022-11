Indizien für einen neuen Bullenmarkt bei den Edelmetallen An Tagen wie diesen … Es gibt immer wieder Tage, die aus dem Strom der Zeit herausragen. Lenin wird in dieser Hinsicht ein bemerkenswerter Satz zugeschrieben: "Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren." Auch, wenn wir als Börsianer maximal weit vom Leninismus entfernt sind, das Phänomen, dass es bewegte und weniger bewegte Zeiten gibt, lässt sich gerade auch an den Börsen nicht bestreiten. ...

