DJ Aktien Schweiz legen erneut zu - Bankenwerte mit Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit Gewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Vor allem die Aufschläge der defensiven Index-Schwergewichte stützten das Sentiment. Dagegen verzeichneten die anderen Börsen in Europa mehrheitlich Abgaben. Teilnehmer verwiesen auf eine weiter andauernde Zurückhaltung vor den endgültigen Ergebnissen der Zwischenwahl in den USA und den wichtigen Inflationsdaten für Oktober aus den USA am Donnerstag. Investoren hoffen auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks, was es der US-Notenbank ermöglichen würde, das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung zu drosseln.

Aus Marktsicht kann man mit den bisherigen Ergebnissen der US-Zwischenwahlen durchaus zufrieden sein, hieß es von der DWS. Erstens dürfte es beim Senatssitz für Georgia zwar am 6. Dezember zu einer Stichwahl kommen. "Aber inzwischen stehen die Chancen gut, dass es diesmal nicht auf Georgia ankommen wird", hieß es. "Zweitens wären wir zwar, was das Repräsentantenhaus betrifft, vorsichtig, sich bezüglich der genauen Sitzverteilung jetzt schon allzu sicher zu sein", heißt es weiter. Klar sei aber jedenfalls, dass eine etwaige republikanische Mehrheit denkbar knapp ausfallen dürfte.

Das hätte aus Marktsicht durchaus Charme. Denn damit wären einerseits Unternehmenssteuererhöhungen oder weitere Ausgabenpakte vom Tisch, die bei einem Durchmarsch der Demokraten in beiden Häusern gedroht hätten, so die DWS weiter. Andererseits wären die Republikaner aber vermutlich zu schwach und zu zerstritten, starke eigene Akzente in der Gesetzgebung zu setzen.

Der SMI verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 10.904 Punkte und schloss damit nur knapp unter seinem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,48 (zuvor: 33,49) Millionen Aktien.

Für die Aktien von Roche, Novartis und Nestle ging es um bis zu 1,2 Prozent nach oben. Dagegen zeigten sich die Bankenwerte Credit Suisse (-3,2%) und UBS (-0,2%) schwach. Aus Europa hatte es uneinheitliche Quartalszahlen gegeben. So lagen die Zahlen der Commerzbank klar unter dem Vorjahr und die Profitabilität ist verglichen mit den Wettbewerbern niedrig, so ein Marktteilnehmer. ABN hat dagegen starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Nettogewinn ist laut RBC weit über der Schätzung ausgefallen.

Für Temenos ging es um 1,5 Prozent nach oben. Laut Reuters fordert der aktivistische Investor Petrus Advisers in einem Brief die Entlassung von Firmenchef Max Chuard. Petrus Advisers verlange eine unverzügliche und umfassende Überprüfung der Unternehmensstrategie. Zudem solle eine Privatisierung oder ein Verkauf des Unternehmens geprüft werden. Das Software-Unternehmen hatte zuletzt schwache Geschäftszahlen vorgelegt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 11:41 ET (16:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.