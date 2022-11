DJ XETRA-SCHLUSS/DAX legt Verschnaufpause ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Aufwärtsbewegung der letzten Tage hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Der DAX schloss 0,2 Prozent tiefer bei 13.666 Punkten. Es war einer der heftigen Tage in dieser Berichtssaison. Während der Index auf der Stelle trat, gab es teils deutliche Bewegungen in den Einzelwerten. Die Zwischenwahlen aus den USA lieferten keinen Impuls, was so kurzfristig auch nicht zu erwarten war. Für die Anleihen ging es am Nachmittag nochmals deutlich nach oben, den nächsten Impuls liefern die morgigen US-Verbraucherpreise. Der Euro hielt sich mit 1,0050 knapp über der Parität zum Dollar. Der Bitcoin stand einen weiteren Tag unter Druck und fiel auf 17.171 Dollar.

Adidas mit der nächsten Gewinnwarnung

Die Berichtssaison tobte und zog die gesamte Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich. Bei Adidas (+3,7%) liegt der Fokus auf dem neuen CEO Björn Gulden, so die Jefferies-Analysten, nachdem der Sportbekleidungskonzern die Ergebnisse für das dritte Quartal bestätigt und seine Prognose für 2022 angesichts der Trennung von Kanye West beim Yeezy-Label erneut senkte.

Die Quartalszahlen von Brenntag (+1,8%) fielen sowohl auf der Umsatz- als auch der Ergebnisseite besser als erwartet aus. Die Prognose wurde zwar nur bestätigt, das Unternehmen sieht das EBITDA im laufenden Jahr nun aber am oberen Rand der Spanne von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro.

Siemens Healthineers schlossen nach Zahlen knapp 4 Prozent höher. Stifel bewertet die Viertquartalsergebnisse des Unternehmens als neutral. Eon (-0,3%) hat wenig spektakuläre Neunmonatszahlen vorgelegt. Das EBITDA ist laut RBC leicht über der Marktschätzung ausgefallen.

Commerzbank nach Zahlen schwächer - "Probleme bleiben"

Commerzbank verloren 7,2 Prozent. Die Zahlen lagen klar unter Vorjahr, und die Profitabilität sei verglichen mit den Wettbewerbern niedrig, so ein Marktteilnehmer. Daneben könnten sich einige Anleger an Details stören. So fiel der bereinigte Gewinn vor Rückstellungen laut der RBC 2 Prozent unter der Konsensschätzung aus.

Lediglich durchwachsene Quartalszahlen legte das Chemieunternehmen Lanxess (-2,4%) vor. Zwar fiel der Umsatz oberhalb der Erwartungen aus, Anleger konzentrierten sich aber auf die schwächere Margenentwicklung. Trotz guter Geschäftszahlen stürzten Bilfinger um 14,9 Prozent ab. Im Handel wurde das angekündigte Effizienzprogramm als belastend eingestuft.

Vantage Towers schossen um 10,2 Prozent in die Höhe, nachdem Vodafone seine Mehrheitsbeteiligung an dem Funkturmbetreiber in ein neues Joint Venture mit den Investoren Global Infrastructure Partners und KKR eingebracht hatte. Das neue Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Oak Holdings legte dann eine Offerte von 32,00 Euro vor, die die Vantage-Towers-Aktie beflügelte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.666,32 -0,2% -13,97% DAX-Future 13.686,00 -0,2% -13,64% XDAX 13.667,04 +0,2% -13,76% MDAX 24.279,49 -0,8% -30,87% TecDAX 2.942,06 -0,0% -24,95% SDAX 11.896,58 -0,3% -27,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,19 +114 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 23 0 2.932,9 64,5 61,5 MDAX 21 27 0 723,1 49,1 32,0 TecDAX 11 19 0 736,4 25,0 22,1 SDAX 34 36 0 156,1 17,3 12,1 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.