Ölpreise geben nach - Corona-Zahlen in China im Mittelpunkt

Die Ölpreise haben zur Wochenmitte leicht nachgegeben. Im Blick behalten Börsianer neben neuen Daten zu den US-Ölreserven die steigenden Corona-Zahlen in China. Nicht zuletzt dürfte auch die Entwicklung der US-Verbraucherpreise von Interesse sein. Frische Zahlen werden am morgigen Donnerstag veröffentlicht.

Die US-amerikanische Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) büßt am Nachmittag rund 0,34 Prozent auf 87,78 Dollar je Fass ein. Das europäische Pendant Brent verliert ähnlich viel auf 94,33 Dollar je Barrel. Corona-Zahlen steigen trotz strenger Lockdown-Maßnahmen weiter Die Corona-Zahlen im Reich der Mitte sind trotz strenger Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus angestiegen, wie die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking mitteilte. Insgesamt liegen die Infektionszahlen so hoch wie seit dem zweimonatigen Lockdown der Hafenstadt Schanghai im März und April nicht mehr, heißt es.

Als besonders betroffen gilt die südchinesische Umgebung Guangzhou. Im Kampf gegen COVID-19 verfolgen die Behörden eine sogenannte "Null-Covid-Strategie", welche nicht zuletzt auch erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen in der Alten Welt hat.

Für China selbst fungieren die Maßnahmen als ein klassischer Bremsklotz für die Wirtschaft. Da das Reich der Mitte als die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gilt, wird die Nachfrage nach Öl somit tendenziell gedrosselt, was unter der Annahme eines gleichbleibenden Angebots zulasten der Preise gehen kann.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

