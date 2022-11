(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.11.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. Für MorphoSys und Vita34 geht es leicht ins Plus, während Evotec unter dem Eindruck der Quartalszahlen in die Knie gehen. An der Wall Street kommt es zu Gewinnmitnahmen. Der DAX verliert heute 0,3 Prozent auf 13.647 Punkte, belastet von Covestro, Bayer und Zalando. Papiere von Adidas, Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...