DJ MÄRKTE USA/Leichte Abgaben - Meta mit Stellenabbau gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den jüngsten Aufschlägen geht es zur Wochenmitte an der Wall Street nach unten. Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,8 Prozent auf 32.890 Punkte. Der S&P-500 fällt um 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite gibt um 1,1 Prozent nach. Erneut dominiert eine abwartende Haltung. Denn zum einen sind die am Dienstag bei der Zwischenwahl abgegebenen Stimmen noch nicht vollständig ausgezählt. Zum anderen werden am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Oktober veröffentlicht. Die Akteure hoffen auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks, was es der Fed ermöglichen würde, das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung zu drosseln.

"Was klar ist, ist, dass keine der beiden großen Parteien die Wahl in einer 'Welle' gewinnt und es scheint, dass die Republikaner immer noch auf dem Weg sind, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erreichen, eine Kombination, die jeden neuen fiskalischen Stimulus für die nächsten Jahre verhindern sollte", so die Strategen der Deutschen Bank. "Das einzige wirklich Wichtige sind die US-Notenbank, die Inflation und der Arbeitsmarkt", so James Athey, Investment Director bei Abrdn.

Disney und News Corp nach Zahlenvorlage unter Druck

Am Mittwoch werden keine Konjunkturdaten von Rang veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Reihe von Unternehmenszahlen verarbeiten. Unter anderem hat Disney mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt, was die Aktie um 11,6 Prozent drückt. Der Kurs von News Corp fällt um 4,6 Prozent. Bei dem Medienkonzern, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, ging der Umsatz im Berichtsquartal leicht zurück, während der Nettogewinn um rund 80 Prozent schrumpfte, wobei besonders das Buchverlagsgeschäft schwächelte.

Meta Platforms gewinnen 8,2 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen bestätigt hat. Entsprechende Gerüchte waren schon zu Wochenbeginn umgegangen. Die Restrukturierung ist eine Reaktion auf die schlechten Ergebnisse wegen des schwachen Markts für Digitalwerbung und den Absturz des Aktienkurses. Zudem wird Meta beim Ausblick für die Investitionen im kommenden Jahr etwa zurückhaltender.

Leicht positiv werden die Geschäftszahlen der Capri Holding (+1,2%) aufgenommen. Der Luxusgüterkonzern, der unter seinem Dach die Marken Michael Kors, Versace und Jimmy Choo vereint, hat im zweiten Geschäftsquartal zwar weniger umgesetzt als erwartet und einen eher verhaltenen Ausblick gegeben. Der Gewinn übertraf jedoch die Erwartungen. Überdies hält Capri am Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 fest.

Dollar mit leichter Erholung

Der Dollar erholt sich leicht von den jüngsten Abgaben. Der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent. Das Ergebnis der Zwischenwahlen hat bislang kaum Einfluss auf den Dollar. Einen wichtigen Impuls dürften die Inflationsdaten am Donnerstag liefern. Der Dollar könnte steigen, wenn die Daten zeigen, dass die Kerninflation erhöht bleibt, da dies die Erwartungen für weitere Zinserhöhungen durch die Fed unterstützen wird, heißt es von der ING.

Am US-Anleihemarkt geben die Renditen nach zwischenzeitlichen Aufschlägen nun leicht nach. Beobachter verweisen auf die allmählich eintreffenden Ergebnisse der Zwischenwahl vom Vortag. Die Zusammensetzung des Senats sei noch ungewiss, aber eine knappe Mehrheit für die Republikaner im Repräsentantenhaus "würde das Ende der innenpolitischen Agenda von US-Präsident Joe Biden und potenzielle große Veränderungen in der Haushaltspolitik bedeuten", meint Andrew Hunter von Capital Economics.

Die Ölpreise stehen deutlich unter Druck, nachdem die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA entgegen den Erwartungen gestiegen sind. Analysten hatten dagegen einen leichten Rückgang erwartet.

Der Goldpreis behauptet seine Vortagesgewinne. Auch hier sind die Blicke auf die Inflationsdaten und die möglichen Auswirkungen auf das Zinserhöhungstempo der US-Notenbank gerichtet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.889,96 -0,8% -270,87 -9,5% S&P-500 3.798,11 -0,8% -30,00 -20,3% Nasdaq-Comp. 10.504,24 -1,1% -111,96 -32,9% Nasdaq-100 10.950,31 -1,0% -109,19 -32,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,66 +0,5 4,65 392,9 5 Jahre 4,27 -3,5 4,31 301,1 7 Jahre 4,19 -2,2 4,21 274,9 10 Jahre 4,11 -2,2 4,13 259,9 30 Jahre 4,26 -1,4 4,27 236,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0039 -0,4% 1,0069 1,0078 -11,7% EUR/JPY 146,71 -0,0% 146,71 146,60 +12,1% EUR/CHF 0,9873 -0,5% 0,9925 1,0154 -4,8% EUR/GBP 0,8809 +1,0% 0,8722 0,8711 +4,8% USD/JPY 146,13 +0,3% 145,70 145,48 +27,0% GBP/USD 1,1395 -1,3% 1,1545 1,1568 -15,8% USD/CNH (Offshore) 7,2620 +0,3% 7,2502 7,2217 +14,3% Bitcoin BTC/USD 17.059,17 -7,7% 18.295,52 20.055,82 -63,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,83 88,91 -2,3% -2,08 +24,3% Brent/ICE 93,44 95,36 -2,0% -1,92 +27,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 111,00 118,15 -6,0% -7,15 +80,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.712,91 1.713,05 -0,0% -0,14 -6,4% Silber (Spot) 21,32 21,38 -0,3% -0,06 -8,6% Platin (Spot) 991,40 1.003,85 -1,2% -12,45 +2,2% Kupfer-Future 3,70 3,68 +0,4% +0,01 -16,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 12:16 ET (17:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.