DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.728,03 -0,30% -13,27% Stoxx50 3.597,93 -0,27% -5,78% DAX 13.666,32 -0,16% -13,97% FTSE 7.296,25 -0,14% -1,06% CAC 6.430,57 -0,17% -10,10% DJIA 32.844,04 -0,96% -9,62% S&P-500 3.792,35 -0,93% -20,43% Nasdaq-Comp. 10.479,99 -1,28% -33,01% Nasdaq-100 10.928,11 -1,19% -33,04% Nikkei-225 27.716,43 -0,56% -3,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 138,33 +128 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,69 88,91 -2,5% -2,22 +24,1% Brent/ICE 93,31 95,36 -2,1% -2,05 +27,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 110,40 118,15 -6,6% -7,75 +80,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.712,03 1.713,05 -0,1% -1,02 -6,4% Silber (Spot) 21,32 21,38 -0,3% -0,06 -8,6% Platin (Spot) 989,00 1.003,85 -1,5% -14,85 +1,9% Kupfer-Future 3,68 3,68 -0,1% -0,00 -16,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise stehen deutlich unter Druck, nachdem die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA entgegen den Erwartungen gestiegen sind. Analysten hatten dagegen einen leichten Rückgang erwartet.

Der Goldpreis behauptet seine Vortagesgewinne. Auch hier sind die Blicke auf die Inflationsdaten und die möglichen Auswirkungen auf das Zinserhöhungstempo der US-Notenbank gerichtet.

FINANZMARKT USA

Schwächer - Gewinnmitnahmen bestimmen den Handel zur Wochenmitte. Erneut dominiert eine abwartende Haltung. Denn zum einen sind die am Dienstag bei der Zwischenwahl abgegebenen Stimmen noch nicht vollständig ausgezählt. Zum anderen werden am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Oktober veröffentlicht. Konjunkturdaten von Rang wurden nicht veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Reihe von Unternehmenszahlen verarbeiten. Unter anderem hat Disney mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt, was die Aktie um 11,6 Prozent drückt. Der Kurs von News Corp fällt um 4,6 Prozent. Bei dem Medienkonzern, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, ging der Umsatz im Berichtsquartal leicht zurück, während der Nettogewinn um rund 80 Prozent schrumpfte, wobei besonders das Buchverlagsgeschäft schwächelte. Meta Platforms gewinnen 8,2 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen bestätigt hat. Leicht positiv werden die Geschäftszahlen der Capri Holding (+1,2%) aufgenommen.

Am US-Anleihemarkt geben die Renditen nach zwischenzeitlichen Aufschlägen nun leicht nach. Beobachter verweisen auf die allmählich eintreffenden Ergebnisse der Zwischenwahl vom Vortag. Die Zusammensetzung des Senats sei noch ungewiss, aber eine knappe Mehrheit für die Republikaner im Repräsentantenhaus "würde das Ende der innenpolitischen Agenda von US-Präsident Joe Biden und potenzielle große Veränderungen in der Haushaltspolitik bedeuten", meint Andrew Hunter von Capital Economics.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Zurückhaltung der Anleger erklärten Händler auch mit Gewinnmitnahmen. Für die Einzelwerte lieferte die Flut der Quartalszahlen der Unternehmen die Impulse. Zum anderen warteten Marktteilnehmer den Ausgang der US-Zwischenwahlen ab. Eine neuerliche Gewinnwarnung perlte an Adidas (+3,7%) ab; dort liegt der Fokus auf dem neuen CEO Björn Gulden, so die Jefferies-Analysten. Die Quartalszahlen von Brenntag (+1,8%) fielen sowohl auf der Umsatz- als auch der Ergebnisseite besser als erwartet aus. "Leicht positiv", so ein Marktteilnehmer zum Zahlenwerk von Siemens Healthineers (+3,9%). Eon (-0,3%) legte wenig spektakuläre Neunmonatszahlen vor. Commerzbank verloren 7,2 Prozent. "Die Zahlen liegen klar unter Vorjahr, und die Profitabilität ist verglichen mit den Wettbewerbern niedrig", so ein Marktteilnehmer. Lediglich durchwachsene Quartalszahlen legte das Chemieunternehmen Lanxess (-2,4%) vor. Überzeugt haben hingegen die Quartalszahlen der niederländischen Ahold (+1,5%). Auch ABN Amro (+4,4%) legte starke Quartalszahlen vor. Der Nettogewinn ist laut RBC weit über der Schätzung ausgefallen. Trotz guter Geschäftszahlen stürzten Bilfinger um knapp 15 Prozent ab. Im Handel wurde auf das angekündigte Effizienzprogramm verwiesen, dessen Kosten aber das EBITA im Geschäftsjahr belasteten. Vantage Towers schossen um 10,2 Prozent in die Höhe, nachdem Vodafone seine Mehrheitsbeteiligung an dem Funkturmbetreiber in ein neues Joint Venture mit den Investoren Global Infrastructure Partners und KKR eingebracht hatte. Das neue Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Oak Holdings legte dann eine Offerte von 32,00 Euro vor, die die Vantage-Towers-Aktie beflügelte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0031 -0,4% 1,0069 1,0078 -11,8% EUR/JPY 146,64 -0,1% 146,71 146,60 +12,0% EUR/CHF 0,9873 -0,5% 0,9925 1,0154 -4,8% EUR/GBP 0,8813 +1,0% 0,8722 0,8711 +4,9% USD/JPY 146,18 +0,4% 145,70 145,48 +27,0% GBP/USD 1,1380 -1,4% 1,1545 1,1568 -15,9% USD/CNH (Offshore) 7,2650 +0,3% 7,2502 7,2217 +14,3% Bitcoin BTC/USD 17.050,29 -7,7% 18.295,52 20.055,82 -63,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholt sich leicht von den jüngsten Abgaben. Der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent. Das Ergebnis der Zwischenwahlen hat bislang kaum Einfluss auf den Dollar. Einen wichtigen Impuls dürften die Inflationsdaten am Donnerstag liefern. Der Dollar könnte steigen, wenn die Daten zeigen, dass die Kerninflation erhöht bleibt, da dies die Erwartungen für weitere Zinserhöhungen durch die Fed unterstützen wird, heißt es von der ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Etwas Zurückhaltung machen Teilnehmer angesichts der noch auf sich warten lassenden Endergebnisse der US-Zwischenwahlen aus. Dabei deutet sich insgesamt nicht der vielfach erwartete klare Sieg der Republikaner an. Sollten die Republikaner beide Häuser gewinnen, würde das Regieren für den demokratischen Präsidenten Joe Biden schwieriger. Derweil stieg die Inflation in China - gemessen an den Verbraucherpreisen im Oktober - mit 2,1 Prozent etwas weniger deutlich als erwartet. Tendenziell sehen Marktteilnehmer das als günstig für die chinesische Notenbank, was den Spielraum für weitere Lockerungsmaßnahmen zur Stützung der Konjunktur betrifft. Überlagert wurde dieser positive Aspekt aber von Zweifeln an einer baldigen Lockerung der Pandemie-Beschränkungen. Gesucht waren an den chinesischen Börsen Immobilienaktien, nachdem Peking angekündigt hatte, ein finanzielles Unterstützungsprogramm für private Unternehmen aus dem Immobiliensektor auszuweiten. Country Garden schnellten dennoch um 15,3 Prozent nach oben, China Overseas Land verteuerten sich um 1,4, China Vanke um 2,0 und Longfor um 4,0 Prozent. Der am Vortag noch sehr schwache Kurs der mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Logan Group schoss um 21,4 Prozent nach oben. In Tokio verloren Nintendo 7,1 Prozent, nachdem der Spiele- und Spielkonsolenentwickler den Ausblick für seine Switch-Konsole gesenkt hatte. Sumitomo Metal Mining gaben um 2,0 Prozent nach, belastet von der Prognose eines sich halbierenden Nettogewinns im laufenden Fiskaljahr. Suzuki Motor gewannen dagegen 3,5 Prozent nach einem erhöhten Ausblick für Umsätze und Gewinne.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

CONTINENTAL

hat im dritten Quartal den ersten Großauftrag für sein halbtrockenes Bremssystem - auch Future Brake System (FBS) genannt - erhalten. Der Auftrag für die Serienproduktion des FBS hat einen Wert von rund 1,5 Milliarden Euro und der gesamte Auftragsumfang liegt bei über 2 Milliarden Euro.

CANTOURAGE

Die Aktie des Cannabis-Unternehmens Cantourage Group SE wird ab Freitag an der Frankfurter Börse gehandelt. Dabei erfolgt eine Notierungsaufnahme im Segment Scale ohne vorheriges öffentliches Angebot der Aktien wie bei einem "normalen" IPO. Stattdessen ging eine Privatplatzierung voraus. Dabei soll die Bewertung 100 Millionen Euro betragen haben, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet hat.

ADESSO

hat mit einem Bankenkonsortium unter der Führung der LBBW Landesbank Baden-Württemberg einen Konsortialkreditvertrag über 130 Millionen Euro mit einer sogenannten ESG-Komponente abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Konditionen an das Erreichen bestimmter Nachhaltigkeitsziele geknüpft sind. Der Vertrag umfasst eine Option auf Erhöhung des Kreditvolumens um bis zu 40 Millionen Euro.

ELMOS

Nach dem Verbot des Verkaufs der Waferfertigung an ein chinesisches Unternehmen könnte Elmos Semiconductor juristisch gegen die Entscheidung der Bundesregierung vorgehen. Die nun ausgesprochene Versagung erfolge ohne vorherige Anhörung von Silex und Elmos unmittelbar vor dem Ende der Prüfungsfrist.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 12:26 ET (17:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.