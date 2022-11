DJ PTA-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Linz (pta044/09.11.2022/18:30) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Kontron AG Legal Entity Identifier (LEI): 5299002PSXXMVHB26433 Straße, Hausnr: Industriezeile 35 PLZ: 4021 Ort: Linz, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan Stanley Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Morgan Stanley & Co. LLC

5. Datum der Schwellenberührung 07.11.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % (Summe Summe Anteile in % (Summe Gesamtzahl Stimmrechte (Summe 7.a.) 7.b.1.+ 7.b.2.) 7.a. + 7.b.) des Emittenten neu 0,17 3,42 3,59 63.630.568 letzte 0,34 3,92 4,26 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000A0E9W5 0 110.000 0,00 0,17 Summe: 110.000 0,170000

b.1. Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Laufzeit absolut % Right of recall over securities lending at any time at any time 1.237.978 1,95 agreements Summe: 1.237.978 1,950000

b.2. Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Equity Swap 08.12.2022 at any time Cash 939.534 1,48 Summe: 939.534 1,480000

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 Morgan Stanley 2 Morgan Stanley Capital 1 Management, LLC 3 Morgan Stanley Domestic 2 Holdings, Inc. 4 Morgan Stanley & Co. 3 0,17 1,29 1,46 LLC Morgan Stanley 5 International Holdings 1 Inc. 6 Morgan Stanley 5 International Limited 7 Morgan Stanley 6 Investments (UK) 8 Morgan Stanley & Co. 7 2,13 2,13 International plc

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: Datum 09.11.2022

(Ende)

Aussender: Kontron AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@kontron.com Website: www.kontron.ag

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1668015000726 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 12:30 ET (17:30 GMT)