Der Erfinder und Unternehmer Sanandan (Sandy) Sudhir, der in der Gründershow Shark Tank mit dem schnellsten Kochgerät der Welt für Furore sorgte, gab bekannt, dass sein Startup On2Cook India Pvt Ltd eine Anschubfinanzierung von über 2 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Finanzierungsrunde wurde von dem Angel-Investor Dr. Mayur Desai geleitet, der die erste Tranche in Höhe von 160 Mio. indischen Rupien bei einer Beteiligungsquote von 16 Prozent einbrachte und damit die Bewertung des Startups mit 12,5 Millionen USD bestätigte. An der Runde beteiligte sich auch der NRI-Investor Nirbhay Gandhi. On2Cook wird derzeit auf der GulfHost 2022 im World Trade Centre in Dubai vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221109005462/de/

(L-R) Sanandan Sudhir, CEO Founder On2Cook, Investor Shaival Desai from Desai family office (Photo: Business Wire)

"On2Cook nutzt eine kombinierte Kochtechnologie, bei der Hitze durch Induktion bzw. durch Gasflammen von außen und durch Mikrowellen von innen auf die Lebensmittel einwirken. Das Produkt wurde entwickelt, um die Lebensmittelindustrie zu revolutionieren. Es soll sowohl Privathaushalte als auch Großküchen dabei unterstützen, eine Zeitersparnis von bis zu 70 Prozent und eine Energieersparnis von bis zu 50 Prozent zu erreichen. Darüber hinaus bleiben die wasserlöslichen Nährstoffe sowie Farbe, Textur und Konsistenz der zubereiteten Speisen erhalten. Nachdem uns Patente in Indien, den USA und in Großbritannien erteilt wurden, wird unsere Erfindung eine neue Produktkategorie in der Küche begründen", so Sanandan Sudhir, Gründer und CEO von On2Cook India. Er ergänzte, dass sich das Markenunternehmen in Gesprächen mit weiteren strategischen Investoren befindet, um im Rahmen der Finanzierungsrunde weitere 30 Mio. INR einzuwerben.

Shaival Desai vom Family-Office der Familie Desai bestätigt dies wie folgt: "In der postindustriellen Welt hat es seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten, keinen echten technologischen Wandel bei Kochgeräten gegeben. On2Cook führt das Kochen in das 21. Jahrhundert. Wir freuen uns, gemeinsam mit Sanandan Sudhir in einer ganzen Branche und selbst beim Lebensstil eines jeden Menschen einen bahnbrechenden Wandel einzuleiten."

On2Cook hat weltweit mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter den iF Design Award und den Diamond Award der British Invention Show für die beste internationale Erfindung. Das Produkt war auf der CES in Las Vegas 2022 die meistgefeierte Erfindung. Das Gerät wurde von mehr als 100 Köchen und Kulinarikexperten aus aller Welt getestet. Damit kann wirklich alles zubereitet werden, angefangen bei Pommes frites über Hähnchen bis hin zu Kuchen mit luftig lockerem Boden. On2Cook sorgt nicht nur für eine schnellere Zubereitung und bessere Qualität der Speisen zu einem wesentlich günstigeren Preis, sondern macht das Kochen dank der App-Konnektivität zu einem nahtlosen Erlebnis fast ganz ohne jegliche kognitive Anstrengung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221109005462/de/

Contacts:

Sanandan (Sandy) Sudhir

On2Cook India Pvt Ltd.

Sandy@on2cook.com