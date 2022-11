Denver und Cork, Irland, und Luton, England (ots/PRNewswire) -Four Winds Inter Active, Poppulo und SmartSpace sind unter der Marke Poppulo vereint, um eine umfassende Kommunikationslösung für den radikal veränderten Arbeitsplatz von heute anzubietenMit der Fusion im Jahr 2021 des Marktführers für Digital Signage Four Winds Interactive (FWI), des Arbeitsplatzmanagement-Innovators SmartSpace und des führenden Unternehmens für Mitarbeiterkommunikation Poppulo haben sich die drei Unternehmen unter dem Namen Poppulo zusammengeschlossen, unterstützt von einer vereinheitlichten Marke, Vision und Produktsuite.Die neue Poppulo-Organisation wird ihren Kunden eine Plattform mit dem Namen Poppulo Harmony bieten, die das Beste aus der Technologie von FWI, SmartSpace und Poppulo zu einer umfassenden Lösung für Kommunikation und Arbeitsplatzerlebnis kombiniert. Poppulo Harmony ermöglicht leistungsstarke Mitarbeiterkommunikation, Kundenkommunikation und Arbeitsplatzerlebnisse, um Unternehmen dabei zu unterstützen, wichtige Mitarbeiter und Kundenzielgruppen effektiver anzusprechen.In einer kürzlich durchgeführten Poppulo-Umfrage unter amerikanischen und europäischen Unternehmensvorständen und Führungskräften in Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern wurde die Verbindung zwischen Mitarbeitererfahrung und Kundenerfahrung mehrheitlich anerkannt, und 58 % der Befragten stimmten zu, dass die Bereitstellung von hervorragenden Mitarbeitererlebnissen sich in hervorragende Kundenerlebnisse überträgt. Zusätzlich zu unseren Omnichannel-Möglichkeiten für Mitarbeiterkommunikation ermöglicht Poppulo Harmony auch ein gezieltes Kundenkommunikationserlebnis."Der Name Poppulo stammt aus dem lateinischen Wort für 'Menschen' - populus", sagte David Levin, CEO des neuen Poppulo. "Menschen zu verbinden steht bei allem, was wir als Unternehmen tun, im Mittelpunkt. Wir haben heute die Plattform Poppulo Harmony für Kunden vorgestellt, welche die größten Stärken der Produkte verbindet, die sie in ihren eigenen Bereichen zu Marktführern gemacht haben. Erfolgreiche Unternehmen kennen das Ausmaß, in dem das Mitarbeitererlebnis, das Kundenerlebnis und das finanzielle Endergebnis definiert - und dass Kommunikation der Schlüssel zu beidem ist."Aufgrund der hybriden Arbeit benötigen Mitarbeiter einen erhöhten Informationsfluss, mit mehr Spezifität in Bezug auf ihre Rolle und ihren Standort als je zuvor. Der Umfrage von Poppulo zufolge sind 67 % der Führungskräfte der Meinung, dass schlechte interne Kommunikation den Erfolg von Unternehmensinitiativen beeinträchtigt, und 81 % dieser Führungskräfte schätzen, dass dies ihr Geschäft jährlich zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar kostet. Die Plattform Poppulo Harmony geht auf die Notwendigkeit von Unternehmen ein, durch ansprechende Kommunikation und optimierte Räume stärkere Verbindungen zu Mitarbeiter- und Kundenzielgruppen aufzubauen.Jared Curtis, Director of Communications bei Maximus, einer der frühen Anwender der Plattform, betont: "Da wir geografisch weit verteilte Mitarbeiter haben, die aus der Ferne, vor Ort und hybrid arbeiten, haben wir Poppulo konsultiert, wie wir auf die Auswirkungen dieser Arbeitsweise reagieren und Kommunikationserlebnisse im Maßstab bereitstellen können. Der Omnichannel-Ansatz von Poppulo hat die Entwicklung der Art und Weise unterstützt, wie wir mit allen Mitarbeitern in allen Arbeitsumgebungen und Regionen kommunizieren, interagieren und in Kontakt treten. Diese Technologie hat unsere Kommunikation gestärkt und zu einer stärkeren Abstimmung zwischen dem Unternehmen und unseren Mitarbeitern beigetragen."Informationen zu Poppulo:Poppulo ist das führende Unternehmen für Kommunikations- und Arbeitplatzerlebnis-Software. Die Plattform Poppulo Harmony hilft Unternehmen, mehr zu erreichen, indem sie ihre Mitarbeiter, Kunden und Arbeitsplätze mühelos durch Omnichannel-Mitarbeiterkommunikation, Digital Signage und Arbeitsplatzmanagement verbindet. Die mehr als 6.000 Kunden von Poppulo sind repräsentativ für die erfolgreichsten Unternehmen der Welt, darunter 47 der Fortune 100. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.poppulo.com. Folgen Sie Poppulo auf LinkedIn und Twitter.Forschungsmethodik:Forschung auf der Grundlage von Umfrageergebnissen aus den Vereinigten Staaten und Europa. Im Namen von Poppulo befragte Censuswide im September dieses Jahres 500 Führungskräfte von Unternehmen mit 5.000 oder mehr Mitarbeitern aus einer Reihe von Branchen.brittany@zenmedia.comMedienkontakt:Brittany Freybrittany@zenmedia.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1940772/Poppulo_Black___Color__1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-neue-poppulo-transformiert-kommunikation-und-arbeitsplatzerlebnisse-301673363.htmlOriginal-Content von: Poppulo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083221/100898232