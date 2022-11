Calgary, Ab (ots/PRNewswire) -Syantra, ein Unternehmen der Präzisionsmedizin, das die Art und Weise verändert, wie Krebs erkannt und behandelt wird, wird die Ergebnisse der IDBC-Studie auf der 13. Europäischen Brustkrebskonferenz vorstellen, die vom 16. bis 18. November 2022 in Barcelona, Spanien, stattfindet."Wir freuen uns, dass wir vom wissenschaftlichen Komitee der 13. EBCC für eine Poster Spotlight Session ausgewählt wurden. Unsere Ergebnisse werden dazu beitragen, der Fachwelt besser verständlich zu machen, wie die Vollblutanalyse bei der Krebserkennung und -behandlung eingesetzt werden kann", erklärte Kristina Rinker, PhD. "Wir freuen uns darauf, über die neuesten Ergebnisse zu diskutieren und mit den Akteuren zusammenzuarbeiten, die die Krebserkennung und -behandlung voranbringen."Professor Nigel Bundred, chirurgischer Onkologe am Wythenshawe Hospital des Manchester University NHS Foundation Trust, wird die Studiendaten während der Poster Spotlight Session präsentieren."Die Ergebnisse der Studie sind äußerst vielversprechend. Obwohl die mammographische Früherkennung Leben rettet, werden viele Brustkrebserkrankungen von Frauen übersehen. Dies gilt insbesondere für junge Frauen mit dichtem Brustgewebe, bei denen Brustkrebs auf einer Mammographie schwer zu erkennen ist", sagte Professor Bundred. "Es werden empfindlichere Tests benötigt, um Krebs früher zu erkennen, wenn er möglicherweise leichter zu behandeln ist. Wir freuen uns, Daten präsentieren zu können, die die Rolle des Bluttests als Ergänzung zu den üblichen bildgebenden Verfahren zur Erkennung von Brustkrebs untermauern."Besuchen Sie Syantra vom 16. bis 18. November 2022 am Stand Nr. A1 im Barcelona International Convention Centre ( CCIB), Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019, Barcelona, Spanien.Besuchen Sie nicht nur unseren Ausstellerstand, sondern hören Sie sich bitte auch unseren Vortrag an und schauen Sie sich unser wissenschaftliches Poster an.Angaben zur PräsentationArt der Sitzung: Poster-Spotlight-SitzungDatum/Zeit: 16. November 2022, 13:30 bis 14:20 Uhr MEZ (GMT+1)Ort: Spezieller Poster-AusstellungsbereichSprecher: Professor Nigel Bundred, MD, FRCSAbstract: Brustkrebs-Vollblut-Screening: Analytische und klinische Leistung aus der frühen Analyse der IDBC-StudieInformationen zu SyantraSyantra ist ein Unternehmen für Präzisionsmedizin, das die Art und Weise, wie Krebs erkannt und behandelt wird, verändert. Sein Hauptprodukt ist Syantra DXTM Breast Cancer, ein minimal-invasiver und leistungsstarker Bluttest zur Erkennung von Brustkrebs.Weitere Informationen finden Sie auf: www.syantra.comMedienanfragen:info@syantra.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1940875/Syantra_Inc__Breast_Cancer_Detection_Using_a_Blood_Test__Syantra.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erkennung-von-brustkrebs-mit-einem-bluttest-syantra-prasentiert-fruhe-daten-aus-der-internationalen-studie-identify-breast-cancer-idbc-auf-der-13-europaischen-brustkrebskonferenz-301673390.htmlOriginal-Content von: Syantra Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166626/5366005