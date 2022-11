DJ LEG etwas pessimistischer für 2022

FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien SE blickt angesichts schwierigeren Rahmenbedingungen etwas pessimistischer auf das laufende Jahr. Die Hauptkenngröße FFO I sieht der Konzern laut Mitteilung 2022 nun in der Spanne von 475 Millionen bis 485 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen am oberen Ende noch bis zu 490 Millionen Euro für möglich gehalten. Die Investitionen in den Wohnungsbestand sollen sich voraussichtlich auf rund 42 Euro je Quadratmeter - ursprünglich 46 bis 48 Euro - belaufen.

Das vollständige Zahlenwerk für das dritte Quartal 2022 und den Ausblick für 2022 und 2023 veröffentlicht die LEG am morgigen Donnerstag.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 13:47 ET (18:47 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.