Zoom E-Mail und Kalender (Beta) sind nun in die umfassende Zoom-Kommunikationsplattform integriert

Zoom Spots wird dauerhafte, virtuelle Co-Working-Räume bereitstellen, um die Verbindung und Zusammenarbeit von Mitarbeitern zu fördern

Zu den Innovationen gehören auch Konversations-KI-Funktionen in Contact Center, zusätzliche Vorteile für Entwickler und mehr

Zoomtopia wird erstmals als hybrides Erlebnis angeboten - veranstaltet mit Zoom Events

SAN JOSE, Kalifornien, Nov. 09, 2022, der All-in-One-Lösung für virtuelles Eventmanagement von Zoom, veranstaltet wird.

"Jetzt, da sich globale Organisationen daran anpassen, wie, wann und wo Arbeit stattfindet, ist es entscheidend, dass die menschliche Verbindung weiterhin oberste Priorität hat, um Geschäftsstrategien voranzutreiben", so Eric S. Yuan, CEO von Zoom. "Zoom wurde speziell entwickelt, um alle Arten von Verbindungen möglich, effektiv und sinnvoll zu machen. Unser Team hat in diesem Jahr mehr als 1.500 Funktionen und Verbesserungen auf der Zoom-Plattform entwickelt und eingeführt, um die Art und Weise, wie Menschen miteinander, mit ihrem Unternehmen und ihren Kunden in Kontakt treten, voranzutreiben und letztendlich die Türen für Kreativität und Zusammenarbeit weit zu öffnen."

"Noch nie war die Zukunft der Arbeit so unsicher wie heute. Arbeiten von überall aus, hybride Büros und andere Trends haben eine Reihe komplexer Fragen aufgeworfen, mit denen sich Geschäfts- und IT-Verantwortliche auseinandersetzen müssen. Unabhängig vom Ergebnis ist eines sicher: Tools zur Zusammenarbeit werden entscheidend sein, um die Verbindung zwischen den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten", so Zeus Kerravala, leitender Analyst bei ZK Research. "Zoom hat sich schnell von einem Nischenunternehmen für Meetings zu einer breiten Kollaborationsplattform entwickelt, die ein unvergleichliches Mitarbeiter- und Kundenerlebnis bietet und Organisationen dabei hilft, die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Arbeit zu erfüllen."

"Unser Team verbindet sich und arbeitet auf Zoom zusammen, so dass wir nahtlos zusammenarbeiten können, egal wo wir uns befinden - damit wir weiterhin Weltklasse-Inhalte von unseren Kultmarken wie HBO, Warner Bros., CNN und Food Network und beliebte Charaktere wie Batman, Superman, Looney Tunes und Harry Potter bereitstellen können", so Dave Duvall, CIO - Technology & Operations, Warner Bros. Discovery. "Wir konnten uns mit Zoom weiterentwickeln, insbesondere über Meetings hinaus, mit Produkten wie Zoom Phone, Zoom Rooms und Zoom Team Chat. Die gesamte Plattform hat unsere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Verbindung innerhalb des Unternehmens wirklich erweitert."

Neuerungen der Zoom-Plattform auf der Zoomtopia angekündigt

Um die nächste Ära der Kommunikation weiter voranzutreiben, hat Zoom mehrere neue Angebote vorgestellt, um Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen zu stärken.

Einige der neuesten Ankündigungen sind:

Zoom Mail und Kalender (Beta): Mit den Zoom Mail- und Kalender-Clients müssen Benutzer die Zoom-Plattform nicht mehr verlassen, um auf ihre E-Mails und ihren Kalender zuzugreifen. Beliebte E-Mail- und Kalenderdienste werden direkt in Zoom integriert, so dass Benutzer schnell auf ihre Kommunikation und Terminplanung zugreifen und ihre Arbeit effizienter erledigen können. Für Unternehmen, die möglicherweise keine dedizierten IT-Dienste haben, sich aber auf Datenschutz und Sicherheit konzentrieren, hat Zoom auch von Zoom gehostete E-Mail- und Kalenderdienstoptionen eingeführt, die ebenfalls direkt in die Zoom-Plattform integriert sind. Der Zoom Mail-Dienst ist durchgehend verschlüsselt für E-Mails, die direkt zwischen aktiven Benutzern des Zoom Mail-Dienstes gesendet werden. Die Zoom Mail- und Kalender-Clients und Zoom Mail- und Kalender-Dienste werden in einer Beta-Version starten (https://blog.zoom.us/zoom-mail-calendar).





Mit den Zoom Mail- und Kalender-Clients müssen Benutzer die Zoom-Plattform nicht mehr verlassen, um auf ihre E-Mails und ihren Kalender zuzugreifen. Beliebte E-Mail- und Kalenderdienste werden direkt in Zoom integriert, so dass Benutzer schnell auf ihre Kommunikation und Terminplanung zugreifen und ihre Arbeit effizienter erledigen können. Für Unternehmen, die möglicherweise keine dedizierten IT-Dienste haben, sich aber auf Datenschutz und Sicherheit konzentrieren, hat Zoom auch von Zoom gehostete E-Mail- und Kalenderdienstoptionen eingeführt, die ebenfalls direkt in die Zoom-Plattform integriert sind. Der Zoom Mail-Dienst ist durchgehend verschlüsselt für E-Mails, die direkt zwischen aktiven Benutzern des Zoom Mail-Dienstes gesendet werden. Die Zoom Mail- und Kalender-Clients und Zoom Mail- und Kalender-Dienste werden in einer Beta-Version starten (https://blog.zoom.us/zoom-mail-calendar). Zoom Spots: Willkommen im virtuellen Co-Working-Space von Zoom! Zoom Spots wird Anfang 2023 erscheinen und ist ein videofähiger persistenter Raum, der in die Zoom-Plattform integriert ist, um integrierende Diskussionen zu fördern, Kollegen in Verbindung zu halten und die fließenden Interaktionen der persönlichen Arbeit den ganzen Tag über an verteilte, hybride Teams zu ermöglichen.





Willkommen im virtuellen Co-Working-Space von Zoom! Zoom Spots wird Anfang 2023 erscheinen und ist ein videofähiger persistenter Raum, der in die Zoom-Plattform integriert ist, um integrierende Diskussionen zu fördern, Kollegen in Verbindung zu halten und die fließenden Interaktionen der persönlichen Arbeit den ganzen Tag über an verteilte, hybride Teams zu ermöglichen. Zoom Virtual Agent: Zoom Virtual Agent ist eine intelligente Konversations-KI- und Chatbot-Lösung, die natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen nutzt, für Kunden um Probleme zu verstehen und schnell zu lösen. Zoom Virtual Agent arbeitet rund um die Uhr auf mehreren Supportkanälen, um schnelle, personalisierte Kundenerlebnisse bereitzustellen, das Anrufvolumen für menschliche Agenten zu reduzieren und die betriebliche Effizienz für Unternehmen erheblich zu steigern. Zoom Virtual Agent, verfügbar ab Anfang 2023, kann vollständig in Zoom Contact Center integriert werden und wird auch als eigenständige Chatbot-Lösung angeboten.





Zoom Virtual Agent ist eine intelligente Konversations-KI- und Chatbot-Lösung, die natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen nutzt, für Kunden um Probleme zu verstehen und schnell zu lösen. Zoom Virtual Agent arbeitet rund um die Uhr auf mehreren Supportkanälen, um schnelle, personalisierte Kundenerlebnisse bereitzustellen, das Anrufvolumen für menschliche Agenten zu reduzieren und die betriebliche Effizienz für Unternehmen erheblich zu steigern. Zoom Virtual Agent, verfügbar ab Anfang 2023, kann vollständig in Zoom Contact Center integriert werden und wird auch als eigenständige Chatbot-Lösung angeboten. Kontinuierliche Zusammenarbeit über Zoom One hinweg: Verbundene Workstreams über Zoom One, dem All-in-One-Angebot für Kommunikation und Zusammenarbeit, das Team-Chat, Telefon, Whiteboard, Meetings und mehr zusammenbringt, ermöglichen es Einzelpersonen und Teams, ihr Bestes zu leisten. Zu diesen neuen Funktionen gehört die Integration zwischen Team-Chat und In-Meeting-Chat, wodurch eine ständig verfügbare Funktionalität geschaffen wird, so dass Benutzer zwischen Team-Chat und Meetings wechseln können, um Silos zu reduzieren, Projekte am Laufen zu halten und das Gespräch nach Meetings fortzusetzen.





Verbundene Workstreams über Zoom One, dem All-in-One-Angebot für Kommunikation und Zusammenarbeit, das Team-Chat, Telefon, Whiteboard, Meetings und mehr zusammenbringt, ermöglichen es Einzelpersonen und Teams, ihr Bestes zu leisten. Zu diesen neuen Funktionen gehört die Integration zwischen Team-Chat und In-Meeting-Chat, wodurch eine ständig verfügbare Funktionalität geschaffen wird, so dass Benutzer zwischen Team-Chat und Meetings wechseln können, um Silos zu reduzieren, Projekte am Laufen zu halten und das Gespräch nach Meetings fortzusetzen. Zoom IQ Virtual Coach: Zoom IQ Virtual Coach, der bald als Teil von Zoom IQ for Sales erhältlich ist, simuliert eine Vielzahl von Verkaufssituationen, um Verkäufern eine Übungsumgebung zu bieten, in der sie ihre Verkaufsgespräche verfeinern, Feedback einholen und Inhaltstipps in Echtzeit bei Gesprächen mit Interessenten erhalten können.



Erfahren Sie mehrüber diese Innovationen und andere neue hybride Arbeitsfunktionen.

Entwickeln, um zu verbinden und den Wert von Zoom zu erweitern



Entwickler haben die Möglichkeit, Zoom-APIs, SDKs, Tools und Ressourcen zu nutzen, um Apps und Integrationen mit Zoom zu erstellen oder die Kerntechnologie von Zoom zu nutzen, um innovative videobasierte Lösungen für jeden Anwendungsfall zu entwickeln.

Entwickler können auf Zoom mehr tun mit:

Verbesserungen der Zoom-Entwicklerplattform : Es wird für Entwickler bald einfacher sein, Apps bereitzustellen und zu verwalten, die mit Zoom funktionieren, indem sie vom Administrator autorisierte installierte Apps aktivieren. Dadurch können Administratoren von Zoom-Konten Apps für eine Organisation auf Konto-, Gruppen- oder Benutzerebene vorinstallieren. Darüber hinaus können Entwickler ihre Apps bald auf dem Zoom App Marketplace monetarisieren.

: Es wird für Entwickler bald einfacher sein, Apps bereitzustellen und zu verwalten, die mit Zoom funktionieren, indem sie vom Administrator autorisierte installierte Apps aktivieren. Dadurch können Administratoren von Zoom-Konten Apps für eine Organisation auf Konto-, Gruppen- oder Benutzerebene vorinstallieren. Darüber hinaus können Entwickler ihre Apps bald auf dem Zoom App Marketplace monetarisieren. Erweiterte Verfügbarkeit mit Zoom Apps: Zoom Apps - produktinterne Apps, die nahtlos in das Zoom Meeting- und Webinar-Erlebnis integriert sind - wird auf der gesamten Plattform auf Team Chat, Zoom Rooms und mehr erweitert, so dass Entwickler Apps in alle ihre Arbeitsabläufe integrieren können. Jetzt können Entwickler ihre Integration einmal erstellen und sie auf die gesamte Zoom-Produktlinie ausdehnen. Darüber hinaus werden Entwickler mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Essential Apps von einer verstärkten Verbreitung ihrer Zoom-Apps profitieren. Essential Apps bündelt kostenpflichtige Zoom Meetings-Pläne und Zoom Apps mit ausgewählten App-Entwicklern, die den Anforderungen der Verwaltung und des Wachstums eines Unternehmens gerecht werden und gleichzeitig dazu beitragen, manuelle Plackerei zu minimieren.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Entwickler die Leistung von Zoom mit neuen Updates für die Zoom-Entwicklerplattform und Zoom-Apps erweitern können, unter Developer Summit at Zoomtopia.

LIVE teilnehmen

Zoomtopia ist ein zweitägiges Hybrid-Erlebnis, das auf der Plattform Zoom Events veranstaltet wird und zum Nachdenken anregende Redner, Wirtschaftsführer und prominente Auftritte sowie viele Möglichkeiten zum Netzwerken, Zusammenarbeiten und Lernen bietet. Nehmen Sie live teil, um all die spannenden Inhalte zu sehen.

Über Zoom



Zoom ist für Sie. Zoom ist ein Raum, in dem Sie mit anderen in Kontakt treten, Ideen austauschen, Pläne schmieden und eine Zukunft aufbauen können, die nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt ist. Unsere reibungslose Kommunikationsplattform ist die einzige, die von Anfang an auf Video gesetzt hat - und seitdem setzen wir den Maßstab für Innovationen. Damit sind wir die intuitive, skalierbare und sichere Wahl für große Unternehmen, kleine Unternehmen und Einzelpersonen. Zoom wurde 2011 gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmenund folgen Sie uns auf @Zoom.

Zoom Public Relations

Candace Dean

Corporate PR Lead

press@zoom.us