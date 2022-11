Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Globales klinisches Forschungsunternehmen stärkt seine Fähigkeit, Studien intern zu erstellen und Änderungen in der Mitte des Studienverlaufs schneller vorzunehmenVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Excelya (https://www.excelya.com/) Vault EDC (https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/) für die elektronische Datenerfassung (EDC) (https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/), Datenbereinigung und Berichterstattung in klinischen Studien einsetzt. Das Full-Service-Auftragsforschungsinstitut profitiert von schnelleren Datenbankerstellungszyklen und keinen Ausfallzeiten, wenn es Designänderungen im Verlauf einer Studie vornimmt."Die innovative Technologie und die Dienstleistungen von Veeva haben unsere Herangehensweise an die Verwaltung komplexer klinischer Studien verändert", sagte Géraldine Mercier, globale Leiterin des Datenmanagements bei Excelya. "Unsere Studienteams schätzen die Drag-and-Drop-Funktionalität von Veeva Vault EDC und die agilen Tests zur Benutzerakzeptanz, die das Studiendesign schnell und einfach machen."Excelya ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut, das pharmazeutischen, biotechnologischen und medizintechnischen Unternehmen eine vollständig integrierte Planung und Durchführung von klinischen Studien der Phasen I bis IV anbietet. Durch die Optimierung der klinischen Datenerfassung mit Vault EDC verfügt Excelya nun über ein System, das die Planung und Durchführung hochwertiger Studien beschleunigt. Excelya nutzt außerdem das mit Vault EDC integrierte Veeva RTSM (https://rtsm.veeva.com/) für die vollständige Randomisierung und das Management der Studienversorgung, um die Datenabläufe weiter zu optimieren."Eine effektive Datenerfassung ist der Schlüssel zur erfolgreichen Durchführung klinischer Studien", erklärte Paul MacDonald, Senior Director of Strategy, Veeva Vault CDMS. "Die Ergänzung von Excelya durch Veeva Vault EDC ist ein wichtiger Schritt, um das Datenmanagement zu transformieren und die Erstellung von Studien und deren Durchführung zu vereinfachen, um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen."Ergänzende Angaben Weitere Informationen zur Veeva Vault RIM Suite finden Sie auf: veeva.com/eu/VaultEDC (https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/)Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systemsFolgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu ExcelyaExcelya ist ein unabhängiges europäisches Auftragsforschungsinstitut mit über 800 Mitarbeitern in 24 Ländern in ganz Europa. Excelya bietet alle Modelle der Zusammenarbeit an, von der Beratung über die Bereitstellung funktionaler Dienstleistungen bis zum Full-Service. Das Unternehmen bietet diese Forschungsdienstleistungen in verschiedenen Branchen an, darunter Pharmazeutik, Biotechnologie, medizinische Geräte, Kosmetik und Ernährung. Als voll integriertes Auftragsforschungsinstitut übernimmt Excelya die Konzeption und Durchführung von klinischen Studien der Phase I bis zu Post-Marketing-Studien, Sicherheits-, Biometrie- und Marktzugangsprojekten. Excelya hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende Experten bereitzustellen, die Hand in Hand mit seinen Kunden zusammenarbeiten, um die durchgängige Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, die Datenwissenschaft zu nutzen und die Patientenversorgung neu zu gestalten.www.excelya.comInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.Veeva zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Berichtszeitraum mit Abschluss zum 31. Juli 2022 aufgeführt sind, das Sie hier (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1393052/000139305222000036/veev-20220731.htm) abrufen können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), sowie in unseren späteren SEC-Berichten, die Sie unter sec.gov einsehen können.jeremy.whittaker@veeva.comKontakt:Jeremy WhittakerVeeva Systems+49-695-095-5486jeremy.whittaker@veeva.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/excelya-treibt-die-verwaltung-klinischer-daten-mit-veeva-vault-edc-voran-301673531.htmlOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82659/5366023