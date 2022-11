Peking (ots/PRNewswire) -Die Central Academy of Fine Arts (CAFA), Chinas prestigeträchtigste und renommierteste Kunstakademie, hat eine brandneue Website, CAFA Global, eingerichtet. Das Online-Portal wird als maßgeblicher Kanal für Kunstliebhaber, Kunstinstitutionen, Kunsthochschulen sowie andere Organisationen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt dienen, die sich nun über das Internet über die CAFA informieren können.Die Einrichtung wird auf der Website u. a. Informationen über internationale Zulassungen, Schulnachrichten, die neuesten Forschungsergebnisse, internationale Kooperationsprojekte, Informationen über renommierte Dozenten und Alumni sowie aktuelle Informationen zum Campusleben veröffentlichen. Der Schritt wird den Bekanntheitsgrad der CAFA auf internationaler Ebene erhöhen, die Sichtbarkeit verbessern und mehr internationale Studierende zur Einschreibung bewegen. Die Website ist jetzt online unter http://global.cafa.edu.cn/."Die Website CAFA Global, das Fenster des CAFA zur Welt, ermöglicht es der Öffentlichkeit, sich über die Geschichte und die gegenwärtige Entwicklung dieser jahrhundertealten höchsten Kunstinstitution Chinas zu informieren, insbesondere über ihren fachlichen Aufbau, die Merkmale des Lehrplans, die Lehrmethoden sowie die Arbeiten von Lehrenden und Studierenden", erklärte FAN Di'an, Präsident der CAFA. "Darüber hinaus bietet uns die globale Website die Möglichkeit, mit Kunstinstitutionen und anderen Einrichtungen auf der ganzen Welt über verschiedene gemeinsame Themen zu kommunizieren, die für die Kunst und die Kunstvermittlung im weltweiten Kontext relevant sind, und zukunftsorientierte Kooperationen aufzubauen."Die CAFA ist bereits jetzt ein Ort mit einer vielfältigen und internationalen Atmosphäre. Über 40 % der Fakultätsmitglieder der CAFA haben im Ausland gearbeitet oder studiert, was ihnen eine globale Perspektive vermittelt. Viele von ihnen sind sogar selbst weltberühmte Künstler.Liu Xiaodong zum Beispiel, Professor für Ölmalerei, ist ein gefeierter zeitgenössischer chinesischer Künstler. Seine großformatigen Werke gelten als eine Art historische Momentaufnahme für die aufstrebende Welt. Er war auch eine führende Figur bei der Entstehung der chinesischen neorealistischen Maler in den 1990er Jahren. Ein weiteres Beispiel ist Prof. Xu Bing, ein bekannter Künstler, der für Druckgrafik und Installationskunst bekannt ist. Er wurde 1999 in das MacArthur-Stipendienprogramm aufgenommen und erhielt 2003 den Fukuoka-Preis.Um die internationale Atmosphäre der Akademie zu unterstreichen, organisiert die CAFA Besuche von vielen der weltweit führenden Kunstmeister, die als Gastprofessoren fungieren. Einer der Gastprofessoren war der an der Harvard University lehrende Remment Koolhaas, ein niederländischer Architekt, Architekturtheoretiker und Urbanist, der im Jahr 2000 mit dem Pritzker-Architekturpreis ausgezeichnet wurde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942459/CAFA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chinas-zentrale-akademie-der-bildenden-kunste-stellt-globale-website-vor-301673727.htmlPressekontakt:Yang Xi,yangxi@cafa.edu.cnOriginal-Content von: Central Academy of Fine Arts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166628/5366045