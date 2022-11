Mailand (ots/PRNewswire) -Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, ist auch in diesem Jahr wieder mit voller Kraft auf der Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) vertreten, der weltweit wichtigsten Veranstaltung für die Motorradindustrie, die vom 8. bis zum 13. November in Mailand stattfindet. Das Unternehmen stellt auf der Veranstaltung eine breite Palette innovativer Produkte vor, die den Verbrauchern zu einem kohlenstoffarmen Lebensstil verhelfen können. Insbesondere die Einführung von zwei brandneuen Zweiradfahrzeugen erregt die Aufmerksamkeit vieler Teilnehmer, die umweltfreundliche Mobilitätslösungen für kurze Strecken benötigen."Es ist eine absolute Ehre für Yadea, unsere beiden neuen Modelle in Mailand auf den Markt zu bringen und gleichzeitig unser umfangreiches Sortiment an herausragenden Produkten zu präsentieren", sagte Zhou Chao, Senior Vice President bei Yadea. "Innovation ist der wahre Grund für die Beständigkeit von Yadea in diesem Markt. Unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung tragen kontinuierlich Früchte, wie unser technisches Können in Bezug auf Batterien, Energie, Reichweite und Sicherheit veranschaulicht, was dann wiederum unseren Nutzern zugute kommt. Wir möchten alle Teilnehmer dazu einladen, unsere Produkte auf der Messe auszuprobieren."Das Highlight für Yadea in diesem Jahr ist das Debüt des YADEA Keeness VFD, des idealen Einsteiger-Elektromotorrads für Neulinge in diesem Bereich. Ausgestattet mit zwei 72 V 32 Ah Lithium-Akkus ist das Keeness VFD ein echtes Kraftpaket.Mit der mobilen App von Yadea können die Fahrer jederzeit den Akkustand überprüfen. Bei der Entwicklung des Keeness VFD wurde bei jedem Schritt auf die Geschwindigkeit geachtet, wobei die grundlegende Inspiration für die konturierte Ästhetik von der Silhouette eines Flugzeugs inspiriert ist. Das Modell ist mit dem robusten VFD-10KW-Mittelmotor von Yadea ausgestattet und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.[1]Ein weiterer Star der Messe ist der brandneue Hochleistungs-Scooter Yadea VoltGuard VFV. Das Herzstück des VoltGuard VFV ist ein ATL-Lithium-Akku-Paket (72 V, 27 Ah x 2), das bei gleichem Gewicht eine höhere Leistung als herkömmliche Stromversorgungszellen erbringt und damit jegliche Bedenken hinsichtlich der Reichweite zerstreut.Die beiden neuen Elektromotorradmodelle übertreffen auf alle Fälle die Erwartungen der Nutzer. Sie unterstreichen nicht nur die Mission der Marke "Electrify Your Life", den Menschen dabei zu helfen, ihr Leben durch Elektizität angenehmer zu gestalten, sondern verändern auch die Ansichten der weltweiten Nutzer in Bezug auf Elektrozweiräder.Yadea präsentiert außerdem sein umfangreiches Produktsortiment für Elektromotorräder, Fahrräder, Kick-Scooter sowie seine fortschrittliche Technologie in Halle 11. M06.Seit seiner ersten Teilnahme an der EICMA im Jahr 2009 hat Yadea seine Globalisierungsstrategie beschleunigt und versucht, mehr Menschen auf der ganzen Welt nachhaltige Fortbewegungslösungen zu bieten. Nach jahrelangen Bemühungen hinter den Kulissen fasst Yadea auf den Überseemärkten zunehmend Fuß, und seine internationale Markenpräsenz nimmt außerordentlich zu. Das Unternehmen nimmt nun regelmäßig an der EICMA und anderen bedeutenden internationalen Plattformen teil, da es bestrebt ist, an der Spitze des kohlenstoffarmen Trends zu stehen und weltweit umweltfreundliche Mobilität zu fördern.Informationen zu YadeaYadea ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 100 Ländern und Regionen verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat sich mit seiner Marke "Electrify Your Life" das Ziel gesetzt, das Leben der Menschen durch Elektrizität angenehmer zu gestalten, und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und eine globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie unter:Unsere offizielle Website: https://www.yadea.com/ (https://www.yadea.com/)Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Official (https://www.facebook.com/Yadea.Official)Instagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/ (https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/)Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobalHinweis:[1] In einer Laborumgebung getestet.Yadea behält sich das endgültige Recht vor, alle Zahlen zu erläutern und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942644/Yadea_to_Electrify_the_Show_with_the_Unveiling_of_Two_New_Models_at_EICMA_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-begeistert-mit-der-enthullung-zweier-neuer-modelle-auf-der-eicma-2022-301673722.htmlPressekontakt:Medienteam von YADEA,Tel.: 0510-88100267,E-Mail: media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121646/5366044