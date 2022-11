- Dong-A bildet eine Grundlage für den Ausbau seines Biosimilar-Geschäfts durch Lizenzvergabe- und Liefervereinbarungen mit Türkei, Brasilien und Mexiko

- Synergieeffekt mit STgen Bio geschaffen, einer mit Dong-A Socio Holdings verbundenen Bio-CDMO

Dong-A ST (Min Young Kim, Präsident und CEO) (KRX: 170900) gab bekannt, dass die Firma am 4. November 2022 eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung mit Polifarma (Mehmet Asri, CEO) für das NESP-Biosimilar DA-3880 unterzeichnet hat.

Gemäß der Vereinbarung wird Dong-A ST die exklusiven Entwicklungs und Vermarktungsrechte für DA-3880 in der Türkei, Brasilien und Mexiko an Polifarma verleihen. Dong-A ST erhält Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen beim Erreichen wichtiger Entwicklungs- oder kommerzieller Ziele und liefert das fertige Produkt ausschließlich über STgen Bio, eine mit Dong-A Socio Holdings verbundene Bio-CDMO. Währenddessen wird Polifarma für die Entwicklung und Vermarktung in der Türkei, Brasilien und Mexiko verantwortlich sein.

Die Einzelheiten der Vorab- und Abschlagszahlungen und der Liefer-Ertragsstruktur bleiben dem Konsens zwischen beiden Parteien entsprechend ungenannt.

"DA-3880" ist ein ARANESP/NESP-Biosimilar zur Behandlung von anämischen Patienten mit chronischem Nierenversagen oder Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen. Dong-A ST hat im Jahr 2014 eine Lizenzvereinbarung mit Sanwa Kagaku Kenkyusho für die Entwicklung und Vermarktung von DA-3880 in Japan unterzeichnet. Nach der behördlichen Zulassung durch die PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Japan) im Jahr 2019 wurde DA-3880 erfolgreich auf dem japanischen Markt eingeführt und wurde so zu einem der Bestseller unter den Biosimilar-Produkten mit Darbepoetin alfa.

Polifarma ist ein türkisches Pharmaunternehmen mit 100 inländischem Kapital und 36 Jahren Erfahrung. Es hat tatsächliche Exporte von 586 Arzneimitteln in über 70 Länder verzeichnet, einschließlich USA, Europa, Brasilien und Mexiko. Als bekannteste und beliebteste Marke für Krankenhausprodukte in der Türkei ist es das Ziel von Polifarma, seine führende Position auf dem türkischen Markt zu behaupten und einer der größten globalen Marktführer zu werden, indem es seine Qualität und technische Überlegenheit aufrechterhält.

Jae Hong Park (Präsident und CSO von Dong-A ST) sagte: "Diese Vereinbarung bietet Dong-A ST die Möglichkeit, DA-3880 über den japanischen Markt hinaus und auf dem globalen Biosimilar-Markt einschließlich der Türkei sowie in Süd- und Mittelamerika einzuführen. Dong-A ST hat sich zum Ziel gesetzt, seine globale Marktpräsenz auszubauen, indem es seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Biosimilars und seine Geschäftskapazitäten in Übersee der Öffentlichkeit präsentiert."

