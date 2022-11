Mailand (ots/PRNewswire) -Der erste Tag der EICMA International Motorcycle Show stand ganz im Zeichen des Unternehmens CFMOTO. Chinas führender Powersport-Hersteller präsentierte neue Modelle wie die NK-C22, das Sondermodell 800MT SPORT R, das erste Elektromotorrad Papio Nova und die intelligente Plattform "CFMOTO RIDE".Die Sub-Elektro-Marke ZEEHO wurde zusammen mit dem Konzeptmodell Magnet offiziell vorgestellt.Das Konzept NK-C22Basierend auf der CFMOTO 800cc-Motorplattform ist die Karosserie mit geschmiedetem Kohlefasergewebe verkleidet, und der Wassertankschutz ist ebenfalls als fester Windflügel mit großer optischer Spannung gestaltet. Das gesamte Fahrzeug ist sehr kompakt. Der Doppelauspuff, die Einarmschwinge und die markanten Felgen spiegeln die verwegene und innovative Ausstrahlung der NK-C22 wider.800MT SPORT R - Ein kombiniertes Konzept aus dem MOTO3-Racebike und dem 800MT von CFMOTOEin Produkt, das sich für lange Fahrten und Abenteuer auf einem bequemen Sitz eignet. Der sportliche Ergometer sorgt für maximale Kontrolle und Fahrspaß, während das maßgeschneiderte Design aerodynamische Leistungen garantiert. Die Lackierung ist vom CFMOTO-Rennteam inspiriert und verleiht dem Fahrzeug ein unverwechselbares Erscheinungsbild und jede Menge Charakter.Papio Nova - Das erste reine ElektromotorradEs ist ein brillantes Motorrad, dessen Handling und Qualitätsniveau mit dem seiner benzinbetriebenen Geschwister vergleichbar ist. Es ist mit 69,3V32A*2-Lithium-Batterien ausgestattet und hat eine maximale Leistung von 30 PS und ein Drehmoment von 251 Nm.CFMOTO RIDE-Intelligence-Plattform: Vernetzter Spaß für die NutzerMit dieser Plattform werden Funktionen wie das Internet der Fahrzeuge, die Multimedia-Schnittstelle, intelligente tragbare Geräte usw. die Produkte von CFMOTO befähigen, ein sichereres, effizienteres und intelligenteres Fahrerlebnis zu bieten - den NEXT LEVEL FUN."ZEEHO und sein Konzeptmodell: MagnetAls Untermarke von CFMOTO soll ZEEHO den Ansprüchen einer jüngeren Generation gerecht werden. Der Magnet ist ein neuer Elektroroller, der sich an die fortschrittliche Elektromobilität und das intelligente Pendeln wagt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h, die Beschleunigung von 0 auf 50 km/h erfolgt innerhalb von 2,5 Sekunden - ein berauschendes Fahrerlebnis.CFMOTO Off-Road-Konzept: CFORCE XDie CFORCE X enthüllt die charakteristischen Design-Elemente, einschließlich eines ersten Blicks auf das neue Frontdesign der geplanten Modelle. Der souveräne Auftritt mit der neuen dynamischen RIDEVISION-LED-Beleuchtung und das neue Heckdesign mit hoch positioniertem Doppelrohrauspuff unterstreichen die optische Wirkung.CFMOTO hat seine Modelle in ihrer ganzen Vielfalt ausgestellt. Es wird deutlich, dass CFMOTO kontinuierliche Anstrengungen im Bereich der Brennstofffahrzeuge unternimmt und seine Entschlossenheit und seinen Ehrgeiz in die Elektrifizierungs- und Intelligenzstrategie steckt.Kontakt:Qixing Lu, Weltweiter PR- und Medienmanager, E-Mail:rocky.lu@cfmoto.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eicma-2022-cfmoto-prasentiert-neues-konzeptmodell-nk-c22-und-seine-sub-elektro-marke-zeeho-301673817.htmlOriginal-Content von: CFMOTO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166629/5366060