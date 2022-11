ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Nato-Erweiterung:

"Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan bleibt bei seinem Nein zur Nato-Erweiterung. Auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson, der am Dienstag eigens nach Ankara gereist war, konnte ihn nicht umstimmen. Erdogan vermisst vor allem Fortschritte bei den Auslieferungsersuchen. Mehr als 70 Exil-Türkinnen und Türken soll Schweden überstellen, verlangt Erdogan. Über eine Auslieferung entscheidet in einem Rechtsstaat wie Schweden aber die Justiz, nicht die Politik. Aber das kann oder will Erdogan nicht verstehen. Mit dem Veto zum Beitritt Schwedens und Finnlands präsentiert sich der türkische Staatschef sechs Monate vor den Wahlen seinen Landsleuten einmal mehr als starker Mann, der die Nato am Nasenring durch die globale Manege führt. Eine Schau, die Wladimir Putin gefallen dürfte."/yyzz/DP/he