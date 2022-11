Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Meyer Burger schliesst Kapitalerhöhung von CHF 250 Millionen erfolgreich ab



10.11.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nach dem erfolgreichen Bezugsrechtsangebot hat die Meyer Burger Technology AG 17'928'299 neue Namenaktien verkauft, für die während der Ausübungsfrist keine Bezugsrechte gültig ausgeübt worden sind. Zusammen mit den 908'799'241 neuen Aktien, für die wie gestern bekannt gegeben während des Ausübungszeitraums Bezugsrechte wirksam ausgeübt wurden, wird die Gesellschaft im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung insgesamt 926'727'540 neue Namenaktien ausgeben und einen Bruttoerlös von CHF 250 Millionen erzielen.



"Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ermöglicht Meyer Burger den beschleunigten Ausbau auf rund 3 Gigawatt Produktionskapazität pro Jahr", sagt Franz Richter, Präsident des Verwaltungsrats. Der Ausbau der Solarzellenproduktion soll am Standort Thalheim, Deutschland, und der Ausbau der entsprechenden Solarmodulproduktion in Goodyear, Arizona, USA, erfolgen.



Der Handel mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 11. November 2022 aufgenommen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises erfolgt voraussichtlich ebenfalls am 11. November 2022. Das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Meyer Burger wird sich nach der Transaktion auf CHF 179'860'927,55 belaufen, eingeteilt in 3'597'218'551 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,05. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2022 voll stimm- und dividendenberechtigt und sind den bestehenden Aktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.



Goldman Sachs, Jefferies und die Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Global Coordinators für die Kapitalerhöhung. Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch

