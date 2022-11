ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hat in den ersten neun Monaten stark von der hohen Stromnachfrage in Verbindung mit knappen Erzeugungskapazitäten, sowie seinem Ausbau der Erneuerbaren Energien und einem starken internationalen Handelsgeschäft profitiert. Bis Ende September sei das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (ber Ebitda) um 70 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Das Ergebnis fiel damit etwas besser aus, als Analysten erwartet hatten. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Einige Analysten hatten zuvor auf eine Anhebung der Jahresziele geschielt, da sich die Schätzungen schon vor der Zahlenvorlage im Schnitt am oberen Ende der vom RWE-Management avisierten Spanne bewegten. Dieses peilt 2022 beim operativen Ergebnis weiter einen Wert zwischen 5 und 5,5 Milliarden Euro an./lew/zb