Die Aktien von Energiekonzernen wie BP oder Equinor dürften es im heutigen Handel wieder etwas schwerer haben. Denn die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Kursverluste ausgeweitet. Ein Barrel Brent kostete zuletzt 93,16 US-Dollar. Das waren 2,18 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel WTI fiel um 2,31 Dollar auf 86,56 Dollar. Belastet wurden die Ölpreise durch die in den USA überraschend deutlich gestiegenen Rohöllagerbeständen. Die Vorräte legten laut Energieministerium im Vergleich ...

