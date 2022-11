DJ Delivery Hero will 2023 positive EBITDA/GMV-Marge erreichen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im dritten Quartal weiter den Bruttowarenwert (GMV) und den Umsatz gesteigert und wie geplant beim Plattformgeschäft inklusive Glovo beim bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle erreicht. Der Konzern hat die Ziele für 2022 aktualisiert und eine Prognose für 2023 genannt: Im kommenden Jahr soll eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von mehr als 0,5 Prozent erreicht werden. Bisher war für 2023 ein bereinigter EBITDA-Gewinn für die gesamte Gruppe geplant.

Aufgrund der besser als erwarteten Entwicklung beim operativen Ergebnis in beiden Geschäftssegmenten will der Berliner Lieferkonzern nun im Gesamtjahr ein leicht besseres Ergebnis bei der bereinigte EBITDA/GMV-Marge erreichen. Sie soll 2022 nun in der Spanne -1,4 bis -1,5 Prozent (anstatt -1,5 bis -1,6 Prozent) landen.

Hingegen rechnet das MDAX-Unternehmen beim Umsatz und GMV 2022 mit dem Erreichen des unteren Randes der Zielspanne. Diese sieht beim GMV 44,7 bis 46,9 Milliarden Euro vor, beim Gesamtumsatz der Segmente 9,8 bis 10,4 Milliarden Euro.

