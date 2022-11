Der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech hat am Montag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und gleichzeitig auch Stellung bezogen zur bisherigen 2022er-Prognose sowie einen Ausblick auf die kommenden Monate gewagt. Hier gibt sich CEO Ugur Sahin sehr optimistisch…

Denn der Lerneffekt durch die verschiedenen Corona-Impfstoffe sei so groß, dass es zahlreiche Rückschläge für andere Produkt-Pipeline gäbe. Die Hoffnungen für eine neue cash-cow ruhen dabei auf den Krebsimpfstoffen. Hier kündigte Sahin für das kommende Jahr Ergebnisse aus bis zu zehn (!) klinischen Studien in der Krebsforschung an.

Im dritten Quartal vereinnahmte BioNTech rund 3,5 Milliarden. Im Vorjahr lagen die Einnahmen noch bei 6,1 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum. Die Marge des Unternehmens ist nach wie vor atemberaubend. Denn von den 3,5 Milliarden Euro Umsatz verblieb am Ende mehr als jeder zweite Euro als Gewinn im Unternehmen (1,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...