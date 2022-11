Die weltweit größte unabhängige Agentur für Marketing und Kommerzialisierung im Gesundheitswesen ernennt Team für Global Operations und erste Geschäftsführerinnen im Ausland

Anknüpfend an die jüngsten Nachrichten über die Globalisierung des Unternehmens hat Klick Health heute mehrere hochrangige, globale Ernennungen innerhalb seines Führungsteams bekanntgegeben, die den Aufbau regionaler Zentren im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie in Lateinamerika (LATAM) unterstützen.

Lori Grant, CEO von Klick Health, begrüßte die Agentur-Veteranen Jennifer Lambert und Roberta Raduan als erste globale Geschäftsführerinnen sowie die erfahrenen Operations-Experten Michael Becker, Shaun Chalk und Catherine MacInnis, die das globale Geschäft und Wachstum des Unternehmens leiten werden. Die neuen Führungskräfte werden auf dem starken Geschäftsmodell von Klick, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, und den unterstützenden Grundlagen aufbauen und mit den erfahrenen Klick-Führungskräften Glen Webster, der zum Executive Vice President, Global Operations, ernannt wurde, und Jennifer White, Global Head of Growth, zusammenarbeiten.

"Wir freuen uns außerordentlich, Jen Lambert, Roberta, Shaun, Mike und Catherine bei Klick willkommen zu heißen sie sind allesamt anerkannte Führungspersönlichkeiten in ihren Bereichen und verfügen über die globale Expertise, die für eine erfolgreiche globale Einführung erforderlich ist", so Grant. "Darüber hinaus freuen wir uns, die neuen globalen Rollen von Glen und Jen White bekannt zu geben beide haben einen unermesslichen Beitrag zu unserem branchenführenden Erfolg geleistet und werden uns dabei helfen, die Magie von Klick auch im Ausland zu verbreiten."

Jennifer Lambert Geschäftsführerin, EMEA

Lambert ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in Bezug auf den Aufbau von Agenturen, das Management von Kundenbeziehungen und das Lancieren von Kampagnen auf der ganzen Welt. Sie steigt als Geschäftsfüherin (Managing Director) EMEA bei Klick ein. Die letzten zehn Jahre arbeitete sie bei WPP, zuletzt als Chief Health Officer bei Wunderman Thompson Health International, wo sie viele Jahre lang als WPP-Lead für das Team Pfizer tätig war und alle Tätigkeiten und Talente in der gesamten EMEA-Region für die große Netzwerkagentur beaufsichtigte. Zuvor war sie 15 Jahre lang bei Sudler Hennessey tätig, wo sie die Präsenz der Agentur in der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum ausbaute. Lambert begann ihre Karriere bei Ogilvy in New York, nachdem sie einen Abschluss in Biomedizin an der Rutgers University erworben hatte. Sie hat in allen therapeutischen Bereichen gearbeitet und verfügt über umfassende internationale Erfahrung in den Bereichen CRM, DTC, Omnichannel und Markenschutz/LTV-Strategieplanung. Außerhalb ihrer Arbeit verbringt Jennifer ihre Zeit damit, Veränderungen im Gesundheitsbereich zu bewirken. Sie arbeitet unter anderem mit den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und Hochschulen auf Pro-bono-Plattformen zusammen, um die Unterstützung für Opfer von sexuellem Missbrauch und Gewalt zu fördern.

"Ich habe mich für Klick entschieden, weil hier ein ganz anderer Wind weht", sagte Lambert. "Ich schätze den Unternehmergeist und die unglaubliche Energie, die man von einem großen, unabhängigen Unternehmen wie Klick bekommt, und ich bin begeistert, dass ich dazu beitragen kann, die End-to-End-Services von Klick für Life-Science-Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika anzubieten und echte Veränderungen im Gesundheitswesen auf globaler Ebene herbeizuführen."

Roberta "Beta" Raduan Geschäftsführerin, LATAM

Von São Paulo (Brasilien) aus bringt Raduan ihre anerkannte unternehmerische Erfolgsbilanz beim Aufbau erfolgreicher Agenturen und ihre langjährigen Beziehungen zu Kunden und Top-Talenten in Lateinamerika mit zu Klick. Als Digital Native und erfahrene Marketing-Kommunikationsexpertin mit einem strategischen Verständnis für Marken und Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Digital, Daten und Kommunikation hat Raduan in den letzten 25 Jahren globalen und lokalen B2B-, CPG-, Fintech-, FMCG- und Telco-Marken zu einem transformativen Wachstum verholfen. Zuletzt war sie Geschäftsführerin von Havas CX Brasil, und davor Digital Managing Director von Havas Brasil. Raduan war außerdem Mitbegründerin und Geschäftsführerin mehrerer Agenturen in São Paulo, darunter Versão Beta, Sinc und Euro RSCG 4D (Havas).

"Ich freue mich sehr, Klick in Lateinamerika einzuführen und den preisgekrönten Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, hierher zu bringen", so Raduan. "Die einzigartige Kultur von Klick und die Leidenschaft des Unternehmens, Top-Talente zu finden und einzustellen, haben mich angesprochen. Das Engagement von Klick, sich ständig weiterzuentwickeln, um die Bedürfnisse der Kunden zu übertreffen und die Welt zu einem besseren und gesünderen Ort zu machen, liegt mir sehr am Herzen."

Michael Becker Leiter Finanzwesen, Klick Group

Becker kommt als Leiter Finanzwesen (Chief Financial Officer, CFO) zur Klick Group und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im globalen Finanzwesen innerhalb der Branche für Biowissenschaften. Als ehemaliger Senior Vice President bei Pharmaceutical Product Development (PPD) leitete er ein Team von mehr als 450 Finanzfachleuten weltweit. Während seiner Zeit bei dem branchenführenden Auftragsforschungsunternehmen spielte Becker eine zentrale Rolle bei einer Reihe wichtiger strategischer Initiativen. Zuvor hielt Becker bei PPD Positionen als Executive Director of Operations und Executive Director of Internal Audit inne. Davor war er 12 Jahre lang im öffentlichen Rechnungswesen bei Deloitte Touche tätig, hauptsächlich in der externen Rechnungsprüfung.

"Ich freue mich sehr, der Klick Group als CFO beizutreten und als strategischer Geschäftspartner für die zukunftsorientierten, erstklassigen Führungskräfte des Unternehmens zu fungieren", sagte Becker. "Was das Klick-Team in den letzten 25 Jahren geleistet hat, ist wirklich bemerkenswert und ein Zeugnis für die hervorragende Unternehmenskultur hier. Ich freue mich darauf, auf dem bestehenden starken Fundament von Klick aufzubauen, während wir das Unternehmen weiter vergrößern, um unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und die Patienten, denen sie dienen, zu unterstützen."

Shaun Chalk Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Global Client Operations

Chalk kommt in der neu geschaffenen Position Stellvertretender Vorstandsvorsitzender (Executive Vice President, EVP), Global Client Operations zu Klick. In dieser Rolle konzentriert er sich auf die Steigerung des strategischen Werts für Kunden und die Schaffung überzeugender kommerzieller Ansätze in der gesamten Organisation, während diese international expandiert. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation, Handel, Finanzen und Betrieb mit. Die letzten acht Jahre war er für WPP tätig, zuletzt als Chief Commercial Officer bei WPP Health Wellness. Zuvor war er Global CFO für McCann Worldgroup's Commonwealth und Director of Global Operations Technology bei Citigroup. Seine frühe Karriere verbrachte er bei Wunderman, Y&R und Ogilvy, wo er in leitenden Finanz- und kaufmännischen Positionen sowohl in US-amerikanischen als auch weltweiten Gruppen tätig war. Chalk hat einen MBA sowie Abschlüsse in Rechnungswesen und Wirtschaft.

"Dies ist ein sehr spannender Zeitpunkt bei Klick einzusteigen, da sich im Zuge der weltweiten Expansion des Unternehmens jetzt die Möglichkeit bietet, zu seinem anhaltenden Wachstum und Erfolg beizutragen", sagte Chalk. "Ich freue mich darauf, die Klickster-Kultur zu verinnerlichen, mit unseren Teams zusammenzuarbeiten, um die Ziele unserer Kunden zu erreichen, und letztendlich dazu beizutragen, die Behandlungsergebnisse für mehr Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern."

Catherine MacInnis Leiterin der Rechtsabteilung

Als Leiterin der Rechtsabteilung (General Counsel) ist MacInnis weltweit für das Risiko- und Rechtsportfolio von Klick verantwortlich, wobei der Schwerpunkt auf Wachstum, Compliance, Versicherungen und Corporate Governance liegt. Sie leitet alle rechtlichen Aspekte der globalen Expansion des Unternehmens, einschließlich der strategischen Entscheidungsfindung, sowie alle gesellschafts- und handelsrechtlichen, arbeitsrechtlichen, einwanderungsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Expansion. Sie hat an dem jährlichen Bericht der Weltbank über die Regulierung von Unternehmen (Doing Business) mitgewirkt und hält regelmäßig Vorträge über Risikomanagement für professionelle Dienstleister. Bevor sie zu Klick kam, war MacInnis als Associate General Counsel bei dem börsennotierten, designorientierten Technologieunternehmen IBI Group in dessen weltweitem Hauptsitz in Toronto tätig. Dort war sie maßgeblich an der Leitung des Wachstums des preisgekrönten Rechtsteams beteiligt, als das Unternehmen schnell auf 3.300 Mitarbeiter mit Niederlassungen auf der ganzen Welt anwuchs. Zuvor war sie vier Jahre lang bei Blaney McMurtry LLP im Bereich Commercial Litigation und drei Jahre lang bei Groia Company als Prozessanwältin im Bereich Wertpapiere und Handel tätig.

MacInnis sagte: "Ich habe mich für Klick entschieden, weil ich so die einmalige Gelegenheit habe, mit den führenden Köpfen der Branche an sehr spannenden Projekten zu arbeiten, einschließlich der globalen Expansion. Ich bin extrem motiviert dazu beizutragen, die Vision unseres außerordentlichen Teams zu verwirklichen."

Glen Webster, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Global Operations

Seit fast zwei Jahrzehnten spielt Glen Webster eine entscheidende Rolle beim Aufbau des soliden Fundaments für die preisgekrönte Arbeitsplatzkultur und die branchenführende Unternehmensleistung von Klick. Er hat konsequent dazu beigetragen, Klick gegen den Status quo zu immunisieren und anders zu denken. Im Laufe der Jahre hat er viele interne betriebliche Funktionen aufgebaut und entwickelt, darunter Unternehmenskultur und -engagement, Personalbeschaffung, Marketing, Verträge, Steuern, strategische Allianzen und Leistungsmanagement. Diese wurden schließlich in Abteilungen umgewandelt und befinden sich nun unter der Leitung anderer. Webster begann seine Karriere vor 30 Jahren in der Unternehmensberatung, arbeitete bei Deloitte Consulting, CGI und Price Waterhouse und betreute eine Vielzahl von Kunden, darunter Astra Pharma, Bank of Montreal und Sony. Er verfügt über ausgeprägte unternehmerische Kompetenzen, gründete Kanadas erste Online-Drogerie während des Dot-Com-Booms (und schloss sie während der Krise) und verkaufte Unternehmenssoftware an Kunden wie Goldman Sachs. Er war auch als Teilzeitprofessor tätig und unterrichtete an postsekundären Einrichtungen wie dem MBA-Programm an der Schulich School of Business der York University, bevor er 2006 zu Klick kam.

"Ich habe mehr als die Hälfte meiner Karriere damit verbracht, mich auf das Wachstum von Klick zu konzentrieren, und ich freue mich unglaublich darauf, bei diesem aufregenden neuen Kapitel unserer Unternehmensgeschichte die Regie zu übernehmen", so Webster. "Weltweit zu agieren bedeutet, Zugang zu hervorragenden neuen Talentmärkten zu erhalten und mehr Kundenwünsche zu erfüllen, während wir den Klick-Ansatz mit der ganzen Welt teilen!"

Jennifer White, Globale Leiterin der Wachstumsabteilung

Jennifer White ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Segmenten der Gesundheitsbranche in den USA und im Ausland tätig, zuletzt als Executive Vice President für Wachstum bei Klick. Mit ihrem tiefgreifenden Verständnis für alle Facetten des Kommerzialisierungslebenszyklus von Kunden aus dem Gesundheitswesen wird White in ihrer neuen Rolle als Globale Leiterin der Wachstumsabteilung (Global Head of Growth) die Operationalisierung und Skalierung der Wachstumsbemühungen von Klick in Nordamerika vorantreiben. Sie wird auch dazu beitragen, Klicks neues globales Marketingmodell für die Life-Sciences-Branche zu vermarkten, das darauf ausgelegt ist, die Effizienz und Skalierbarkeit von Marketinginitiativen auf der ganzen Welt zu steigern und die gesamte Palette an Assets innerhalb des Klick-Ökosystems zu nutzen, um einen agilen und erkenntnisgetriebenen globalen Marketingansatz zu bieten und gleichzeitig wichtige lokale und regionale Nuancen synergetisch zu integrieren. Vor ihrer Tätigkeit bei Klick war White als Chief Commercial Officer für Circulation tätig, wo sie die kommerziellen Bemühungen des Unternehmens von der Pre-Revenue-Phase bis zum Abschluss der 10,5 Millionen US-Dollar schweren Finanzierungsrunde der Serie A leitete. Zuvor hatte sie Führungspositionen bei WebMD und Aptus Health inne.

"Ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, meine Arbeit im Bereich Gesundheitswesen und Wachstum zu vertiefen, um den wirtschaftlichen Erfolg des neuen globalen Modells von Klick voranzutreiben", sagte White. "Darüber hinaus bin ich von den Plänen unseres Teams begeistert, veraltete globale Marketingansätze durch ein zukunftsorientiertes, agiles Modell zu ersetzen, das die einzigartigen Bedürfnisse lokaler Märkte berücksichtigt und gleichzeitig globale Kampagnen auf effiziente und skalierbare Weise umsetzt."

Ari Schaefer, Co-President von Klick, erklärt: "Wir sind hoch erfreut darüber, wie sich unsere globale Expansion entwickelt, und über die Resonanz, die wir auf der ganzen Welt erhalten haben. Dies ist erst der Anfang in naher Zukunft werden wir weitere aufregende Neuigkeiten zu verkünden haben."

Über Klick Health

Klick Health ist der weltweit größte unabhängige Kommerzialisierungspartner für Biowissenschaften. Seit mehr als 25 Jahren konzentriert sich Klick dediziert auf die Entwicklung, Markteinführung und Unterstützung von Life-Science-Marken, um deren Marktpotenzial als zentraler Vermarktungspartner voll auszuschöpfen. Klick wurde kürzlich zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 der der "Agency 100"-Liste des Magazins Medical Marketing Media (MM+M) gewählt und wurde sowohl für 2020 als auch für 2021 zur "MM+M Large Agency of the Year" ernannt, was 10 "Agency of the Year"-Auszeichnungen in 11 Jahren bedeutet. Folgen Sie Klick Health auf LinkedIn, und weitere Informationen zum Einstieg bei Klick finden Sie unter careers.klick.com.

Über Klick Group

Die Klick-Unternehmensgruppe Klick Health (einschließlich Klick Katalyst), Klick Media Group, Klick Applied Sciences (einschließlich Klick Labs), Klick Consulting, Klick Ventures und Sensei Labs ist ein Ökosystem an hervorragenden fähigen Köpfen, die gemeinsam daran arbeiten, das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter und Kunden auszuschöpfen. Klick wurde 1997 gegründet und verfügt über Teams in ganz Nordamerika, mit Büros in New York, Philadelphia und Toronto. Momentan ist das Unternehmen im Begriff, globale Büros in Basel, Buenos Aires, London, München, Paris, Singapur, São Paulo und Tokio zu eröffnen. Klick wurde wiederholt als Best Managed Company und Great Place to Work ausgezeichnet. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen mit 15 Best Workplace Awards ausgezeichnet, darunter Best Workplaces for Women, Best Workplaces for Inclusion, Best Workplaces for Giving Back,Fast Company's Best Workplaces for Innovators sowie FORTUNE's Best Workplaces for Millennials.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221028005005/de/

Contacts:

Sheryl Steinberg, Senior Vice President, Communications

416-214-4977 ext. 2412 pr@klick.com

Marisa McWilliams, Senior Manager, Communications

862-335-8165 pr@klick.com