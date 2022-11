Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, kündigt die Einführung von SecurityCoach an. Die Lösung bietet Sicherheitsschulungen in Echtzeit an, um riskantes Verhalten zu reduzieren. HDR (Human Detection and Response) korreliert, identifiziert und reagiert auf Zehntausende von erkannten Ereignissen im Zusammenhang mit dem riskanten Sicherheitsverhalten der Benutzer eines Unternehmens, die innerhalb der bestehenden Sicherheitsinfrastruktur erzeugt werden.Mit Social Engineering-Techniken wie Phishing, Spear-Phishing und Impersonation versuchen Cyberkriminelle, die Mitarbeiter eines Unternehmens zu manipulieren, um in das Unternehmen einzudringen, was zu erheblichen Ausfallzeiten und Sicherheitsverstößen führen kann. Laut dem Verizon Data Breach Investigations Report 2022 ist der Faktor Mensch an 82 Prozent der Datenschutzverletzungen beteiligt. Laut IDC werden jedoch weniger als drei Prozent der IT-Ausgaben für die Sicherung der menschlichen Ebene aufgewendet.SecurityCoach hilft IT- und IT-Sicherheitsexperten dabei, eine starke Sicherheitskultur zu entwickeln, indem es ein Sicherheitscoaching in Echtzeit für ihre Benutzer als Reaktion auf riskantes Sicherheitsverhalten ermöglicht. IT- und IT-Sicherheitsexperten können ihre Echtzeit-Coaching-Kampagnen so konfigurieren, dass sie ihren Anwendern im Zusammenhang mit einem erkannten Ereignis sofort einen Security Tipp zukommen lassen.Weitere Informationen zu SecurityCoach finden Sie unter: www.knowbe4.com/securitycoach.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5366674