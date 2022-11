Bern/ Zürich (ots) -Am Sonntag, 11. Dezember 2022, werden an den "Sports Awards" die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten des Jahres geehrt. Ab sofort können die Sportfans unter sports-awards.ch mitbestimmen, wer "Most Valuable Player" werden soll. Zur Auswahl stehen sechs Spielerinnen und Spieler einer Mannschaftssportart. Das Online-Voting läuft bis am 29. November.Ein goldener Teppich, sechs Trophäen und zahlreiche Sportstars: Die "Sports Awards" versprechen auch dieses Jahr wieder einen Abend mit zahlreichen Glanzmomenten. Wie gewohnt werden die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten in folgenden sechs Kategorien geehrt: Sportlerin, Sportler, Team, Trainerin oder Trainer, Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler sowie MVP (Most Valuable Player).Die sechs Nominierten in der Kategorie "MVP"Der "Most Valuable Player" - die wertvollste Schweizer Spielerin oder der wertvollste Schweizer Spieler einer Mannschaft - wird mittels Online-Voting auf sports-awards.ch erkoren. Die Öffentlichkeit kann ab sofort bis am 29. November ihre Favoritin oder ihren Favoriten wählen. Der Wahlausschuss - bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Comission von Swiss Olympic, sportpress.ch und der SRG - nominierte sechs Persönlichkeiten aus Mannschaftssportarten. Massgebend waren die Leistungen innerhalb der Periode vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022. Nominiert für den Titel MVP des Jahres sind:- Roman Josi, Eishockey; Allstar-Team NHL, produktivster NHL-Verteidiger seit 29 Jahren- Kerstin Kündig, Handball; Schweizer Handballerin des Jahres, Leaderin Nationalteam- Alina Müller, Eishockey; MVP und Allstar-Team Hockey East League, Schweizer Spielerin des Jahres- Noel Ott, Beachsoccer; Goldmedaille und MVP der Beachsoccer-EM (Euro Beach Soccer League)- Lia Wälti, Fussball; Schweizer Fussballerin des Jahres- Granit Xhaka, Fussball; Teamleader Arsenal und Schweizer NationalteamTeilnahme am Online-Voting lohnt sichWahlberechtigt sind neben den Sportfans auch die nationalen Sportmedien sowie die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic. Die Stimmen werden zu je einem Drittel gewichtet. Für die Teilnehmenden des öffentlichen Online-Votings gibt es attraktive Preise zu gewinnen: Ein Erlebnistag an der Tour de Suisse 2023 mit Blick hinter die SRG-Kulissen und einer Fahrt auf Rennstufe im SRF-Begleitfahrzeug, VIP-Tickets für Weltklasse Zürich 2023 und VIP-Tickets für ein Super-League-Spiel nach Wahl.Livesendung mit neuem Moderations-DuoGeehrt werden der MVP und die weiteren Preistragenden in der TV-Gala am Sonntag, 11. Dezember 2022, in Zürich - ab 20.05 Uhr live zu sehen auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2. Neu führt Fabienne Gyr an der Seite des langjährigen Moderators Rainer Maria Salzgeber durch die Livesendung. Isabelle Musy und Steve Roth kommentieren für das Westschweizer Publikum, für das Publikum im Tessin liefern Debora Ferrara und Ivan Zippilli den Kommentar zur Livesendung.Pressekontakt:Business Unit Sport SRGFlorian Sachers, Projektleiter Kommunikation Business Unit Sport SRGTel. +41 58 135 11 94 oder florian.sachers@bus.srg.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100898361