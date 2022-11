Krombach (ots) -Das Iceland Airwaves-Festival ist ein besonderes Highlight in jedem Veranstaltungskalender. Seit mehr als zwei Jahrzehnten kommen Musikfans aus aller Welt nach Reykjavík, um dort Musik und Kunst zu feiern. In diesem Jahr stand ein neuer Bier-Hauptact auf dem Programm des Festivals: Krombacher.Die deutsche Premium-Biermarke ist mit ihrem internationalen Team zum ersten Mal Partner des nördlichsten Musikfestivals der Welt. Mit seinem frischen, natürlichen Geschmack passt Krombacher hervorragend zur Natur und dem Geist Islands, dem berühmten Land aus Eis und Feuer.Am ersten Novemberwochenende glänzte die isländische Hauptstadt mit Auftritten von mehr als 80 Künstler:innen, von aufstrebenden lokalen Talenten bis hin zu zukunftsweisenden internationalen Acts. An verschiedenen Veranstaltungsorten in der Innenstadt von Reykjavík - darunter ein Kunstmuseum, kleine Plattenläden und sogar eine Kirche - genossen die Menschen Livemusik aller Genres und gut gekühltes Krombacher."Wir sind stolz darauf, dieses Jahr Partner des Iceland Airwaves zu sein", sagte Dagmar Broska, Sales Director Krombacher International. "Das Festival bietet den Besucher:innen ein ganz besonderes Musikerlebnis, und wir freuen uns, dass wir mit unserem einzigartigen Krombacher Geschmackserlebnis auch dazu beitragen können."Mit der Premiere beim ausverkauften Iceland Airwaves hat Krombacher eine erfolgreiche internationale Festivalsaison 2022 abgeschlossen. In ihrem Heimatland war Deutschlands beliebteste Biermarke unter anderem auf dem legendären Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) im August dieses Jahres vertreten. In Frankreich glänzte Krombacher in diesem Sommer auf dem "V and B Fest". Und so freut sich Krombacher bereits auf das Festival-Jahr 2023.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5366943