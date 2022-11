DJ MAKRO TALK/RBC: Banken geben TLTROs für bis zu 500 Mrd Euro zurück

Peter Schaffrik und Megum Muhic, Analysten bei RBC Capital, erwarten, dass die Banken des Euroraums in der nächsten Woche Mittel aus langfristigen und gezielten Refinanzierungsgeschäften (TLTROs) für 300 bis 500 Milliarden Euro vorfristig zurückgeben werden. Sie nehmen an, dass vor allem südeuropäische Institute die Mittel zurückzahlen werden, die sie für so genannte Carry Trades eingesetzt hatten, nachdem die EZB die Tender-Bedingungen nachträglich unattraktiv gemacht hatte. Die EZB veröffentlicht das Volumen der ersten außerordentlichen Rückzahlungen am 18. November um 12.05 Uhr.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2022 07:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.