München (ots) -Zum Auftakt in die neue Quizwoche treffen sich die Moderatoren Jörg Wontorra und Reinhold Beckmann zu einem sportlichen Rateduell. In den 1990er Jahren bewiesen sie ihr Fachwissen in der Fußballsendung "ranissimo", doch bei "Wer weiß denn sowas?" müssen sie auch jede Menge Fragen, die nichts mit dem rollenden Ball zu tun haben, richtig beantworten.Zwei Frischverliebte stellen am Dienstag ihre harmonische Zweisamkeit auf die Probe, wenn sie beim Wettraten um den Sieg kämpfen: Der Schauspieler Sky du Mont und die ORF-Journalistin Julia Schütze sind erst seit wenigen Monaten ein Paar. Nun hat Moderator Kai Pflaume sie ins Quiz-Studio eingeladen. Ob das gut geht?Bei "Bares für Rares" sind Horst Lichter und Sven Deutschmanek ein eingespieltes Team. Am Mittwoch versuchen der Moderator und der Kunsthändler sich beim Erraten erstaunlicher Antworten auf verblüffende Fragen zu überbieten. Wer wird am Ende den Zuschlag erhalten?Pierre "Litti" Littbarski wurde 1990 in Italien Weltmeister. Thomas Helmer feierte seinen größten Sieg beim Gewinn der Europameisterschaft 1996 in England. Aber für die Deutsche Nationalmannschaft standen die Fußballstars nie gemeinsam auf dem Platz, und auch am Donnerstag spielen sie nicht mit- sondern gegeneinander um den Siegpokal beim Wettraten.Zum Wochenausklang werden Erinnerungen an idyllische Wälder wach, wenn die beiden ehemaligen Fernseh-Förster vom "Forsthaus Falkenau", Christian Wolff und Hardy Krüger jr., im TV-Studio zum Rate-Halali blasen. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton treten die Schauspieler, die inzwischen zu "Ehren-Förstern" ernannt wurden, zum Erraten der richtigen Antworten auf Fragen wie diese an:Neue Emojis für Computer und Smartphones ...?1. werden vorab vom japanischen Minister für Technologie genehmigt2. können seit August 2022 Teil einer E-Mail-Adresse sein3. können von jedem Menschen vorgeschlagen und eingereicht werdenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 14. bis 18. November 2022 im Überblick:Montag, 14. November - Jörg Wontorra und Reinhold BeckmannDienstag, 15. November - Sky du Mont und Julia SchützeMittwoch, 16. November - Horst Lichter und Sven DeutschmanekDonnerstag, 17. November - Pierre Littbarski und Thomas HelmerFreitag, 18. November - Christian Wolff und Hardy Krüger jr.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C96f84115a2d64bd7f65308dac303527e%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638036716297952281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bS%2BVf0OryYHt5FjPfKrfxKVokiQXFAw4UoNnaH2hNEM%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste.Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5366971